Světový pohár v hospodě? Kdepak, takto si čeští biatlonisté krátí volné chvíle u stolního fotbálku

Závodí, trénují, regenerují, ale občas českým biatlonistům zůstane i nějaký volný čas. Krátí si ho různě, třeba sledováním filmů, čtením nebo zábavnou hrou. Při Světovém poháru ve slovinské Pokljuce využívají toho, na svém hotelu mají k dispozici stolní fotbálek. Pokljuka 12:18 23. ledna 2020

Trenér českých biatlonistů Zdeněk Vítek by si mohl myslet, že jeho svěřenci chodí často do hospody. Jak jinak si vysvětlit, že jim stolní fotbálek není cizí a co víc, někteří jsou v něm opravdu dobří.

„Vypadá to, že asi často chodí do hospody,“ komentuje pro Radiožurnál s úsměvem umění svých svěřenců Zdeněk Vítek, ale moc dobře ví, že správně se odreagovat mezi závody Světového poháru je stejně důležité jako vyladit formu.

Sám přiznává, že když je čas, rád si zahraje taky. „Občas se ale také zapojíme, hrajeme třeba karty nebo si jdeme zaběhat. Ale toho volna zase tolik není,“ dodal trenér.

„Nejsem typ, který by hrál až třeba do půlnoci. Jdu si zahrát, protože se tím člověk odreaguje," vysvětluje svoji motivaci ke hře Ondřej Moravec.

Tomáš Krupčík v legraci komentuje, proč ve stolním fotbálku patří z týmu českých biatlonistů mezi nejlepší hráče. „Párkrát jsem to hrál. Hlavně za mlada po hospodách,“ směje se Krupčík, když završí hattrick.