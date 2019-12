České biatlonisty motivuje k úspěchu i neobvyklá sázka. Servisman ji uzavřel s Markétou Davidovou

Listopad sice skončil, ale servisman českého biatlonového týmu Šimon Kubina svůj knír stále neoholil. Důvodem je sázka, kterou uzavřel s Markétou Davidovou.

„Pokud budou mít čeští sportovci na každém závodu Světového poháru medaili, tak si ho nechám. Eva Puskarčíková mi ho navíc bude barvit. Já jsem totiž bohužel od přírody blonďák,“ popsal sázku Radiožurnálu Kubina.

V nedělním sprintu se každopádně Markéta Davidová postarala o to, že servismanův knír ještě minimálně do dalších závodů v Hochfilzenu poroste. Pokud by se i v Rakousku postavila na stupně vítězů, pojede Kubina s touhle ozdobou také na předvánoční Světový pohár do Francie a tak dále.

Sami biatlonisti se touhle sázkou baví, a když půjčíte rozhlasový mikrofon Michalu Krčmářovi, rád Davidovou a další na tohle téma vyzpovídá.

„Když se na něj nemusím dívat, tak je dobrej, ale přála bych mu, aby mu zůstal co nejdéle,“ shodují se české reprezentantky.

„Samozřejmě že budu rád, když můj knír poroste do abnormální velikosti a vydrží do konce sezony,“ usmívá se servisman českého týmu.

Pokud byste tedy potkali na jaře Šimona Kubinu s nezvykle hustým knírem, znamenalo by to, že má za sebou český tým mimořádnou sezonu.