Čeští biatlonisté poprvé po čtrnácti letech bez medaile. ‚Bylo to hodně křečovité,‘ hodnotí sezonu Krčmář

Biatlonová sezona o víkendu skončila, nastává čas hodnocení. Platí to i pro českou reprezentaci, která tentokrát za celou zimu nezískala žádnou medaili mezi elitou – na mistrovství světa ani ve Světovém poháru. To se stalo naposledy před 14 lety. Za očekáváním zaostala hlavně Markéta Davidová, ale také mužská reprezentace. Praha 12:04 19. března 2024

„Bylo to hodně kostrbaté, hodně křečovité,“ hodnotí uplynulou sezonu Michal Krčmář, který byl znovu lídrem týmu. Stejně jako minulou sezonu posbíral ve Světovém poháru skoro trojnásobně víc bodů než ostatní čeští biatlonisté dohromady. Jenže zatímco loni skončil celkově 13., tentokrát se umístil na 28. příčce.

Jedním z důvodů ale může být i zdraví, v přípravě na sezonu vynechal několik týdnů kvůli nákaze cytomegalovirem a pak několikrát stonal i během zimy.

„Kdyby mi někdo po té infekci, po dvouměsíční pauze v létě řekl, že budu do třicátého místa ve světáku, tak bych řekl ‚Jo to beru.‘ Samozřejmě na začátku sezony jsem se pohyboval trošku výš a člověk automaticky začne myslet na ty vyšší pozice. Ale určitě to nemůžu hodnotit tak, že jsem tuhle sezonu propadl, to bych nechtěl aby to takhle vyznělo,“ říká Krčmář.

Klesající forma

Jeden z nejzkušenějších členů reprezentace si nicméně nepohoršil oproti konkurenci jen na běžkách, ale také ve střelbě.

Nezažil žádný závod bez chyby a jeho úspěšnost klesla o dva procentní body. S malorážkou se trápili i Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, někdy i Jonáš Mareček.

„Jedna věc je to, že střelba trošku odejde, když na to člověk nemá i fyzicky. Ony jsou to spojené nádoby, ale samozřejmě je to jedna z věcí, nad kterými se musíme zamyslet, trošku si to rozebrat,“ říká trenér mužského týmu Michael Málek.

„Samozřejmě můžeme hledat příčiny jak v realizačním týmu, tak můžeme hledat příčiny i u závodníků, jestli se všechno udělalo tak, jak se mělo udělat. Včera jsem třeba seděl s klukama, bavili jsme se o té sezoně, každý mi řekl nějaký svůj podnět. Já jsem za to samozřejmě rád, protože to je potřeba. Teď na mně bude zhodnotit sezonu, udělat nějaká opatření, jak by to mohlo fungovat v příští sezoně,“ popisuje dále Málek.

Pak bude záležet na vedení českého biatlonu, jak s tím naloží. Tak jako skoro po každé sezoně budou i tentokrát ve hře také změny v realizačním týmu biatlonové reprezentace.

