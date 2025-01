Gymnastika, tenis, atletika a pak biatlon. ‚Můj sen je olympiáda,‘ hlásí osmnáctiletá naděje Mikolášová

Čeští biatlonisté mají po Světovém poháru v německém Ruhpoldingu důvod ke spokojenosti. Aspoň řada z nich. Vítězslav Hornig si tam zajel životní páté místo a potom přidal deváté, nejlepší výsledky sezony pak vybojovaly Tereza Voborníková, Jessica Jislová i mužská štafeta. V té ženské pak Češi poprvé mezi elitou představili teprve osmnáctiletou Hedu Mikolášovou, od které si hodně slibují. Ruhpolding 8:27 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Heda Mikolášová | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Poprvé startovala ve Světovém poháru, ale už teď se nebojí říct, že by ráda vyhrála olympiádu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, kdo je nová naděje českého biatlonu osmnáctiletá Heda Mikolášová

„Vůbec jsem to nečekala, že zrovna já to budu. Budu to muset ještě nějak vstřebat, ale jsem šťastná,“ vyprávěla pro Radiožurnál Sport Mikolášová.

Její cesta až na Světový pohár je pozoruhodná. Nejdřív zkoušela gymnastiku, pak tenis, atletiku, až v deseti letech objevila biatlon.

A to to přitom na hory nemá z Mníšku pod Brdy zrovna blízko, s Pražským biatlonovým klubem trénovala pět let hlavně letní verzi sportu a v zimě s ním jezdila na soustředění na sníh.

I v improvizovaných podmínkách se ale talent projevil, Mikolášová se posunula do většího oddílu v Jablonci a teď už má za sebou první úspěchy.

Loni výtečným finišem zajistila dívčí štafetě bronz na dorosteneckém mistrovství světa, na stejné akci byla třetí i se smíšeným týmem, se kterým zabodovala i na olympijských hrách mládeže, jak jinak než třetím místem. Ambice má ale osmnáctiletá Heda Mikolášová ještě smělejší.

„Určitě můj sen je olympiáda a vyhrát ji, takže ambice jsou asi docela vysoké. Chce to makat každý den a neztrácet čas,“ přeje si nadějná biatlonistka a Michal Krčmář k jejímu přání dostat se na vrchol dodává.

Hornigův recept na nejlepší výsledek sezony: pracoval na technice i hubnul. ‚Bylo to perfektní,‘ usmíval se Číst článek

„Samozřejmě bych si strašně přál, aby z těch mladých zase někdo doskočil, ale je to strašně náročné. Zvláště u ženského pohlaví je těch změn v dospívání tolik, ať už těch hormonálních, nebo všeho možného. Přeju jí, aby se jí ty věci vyhnuly a byly to co nejvíce hladké a co nejdříve nás doplní v týmu,“ myslí si naopak nejzkušenější z českých biatlonistů, tento týden už čtyřiatřicetiletý Michal Krčmář.

Napevno se totiž z úspěšných juniorů nebo dorostenců v české biatlonové reprezentaci dospělých usadí málokdo, v posledních letech se to povedlo jen Tereze Voborníkové a Jonáši Marečkovi. Nejbližší cíle Hedy Mikolášové jsou ale jiné.

„Teď máme mistrovství Evropy juniorů a pak juniorský svět,“ vyjmenovává osmnáctiletá biatlonistka Heda Mikolášová, která nakrátko doplnila českou reprezentaci ve Světovém poháru a i vzhledem ke zranění Markéty Davidové nastoupila ve štafetě.

Máme dozávoděno. ✅ Danke, Ruhpolding! Eine tolle Woche! 🇩🇪👏



📷 Petr Slavík pic.twitter.com/j0f5w1BMk5 — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 19, 2025