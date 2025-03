Vnímám to jako prestiž a věřím, že to půjde, přeje si Václavík před závodem s hromadným startem

Biatlonista Adam Václavík se podruhé v kariéře představí ve Světovém poháru v závodu s hromadným startem. Ve slovinské Pokljuce si ho zajistil novým osobním maximem v elitním seriálu - 14. místem ve zkráceném vytrvalostním závodu. Teď třicetiletý reprezentant věří, že tentokrát bude „hromaďák“ hodně jiný, než právě ten první před třemi lety v norském Oslu. Pokljuka (Slovinsko) 10:25 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Václavík | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Když jel biatlonista Adam Václavík závod s hromadným startem ve Světovém poháru poprvé a zatím naposledy, provázely ho hodně bláznivé okolnosti.

„Vnímám to jako určitou prestiž a jsem rád, že to takto vyšlo. Věřím, že to nějak půjde,“ říká biatlonista Adam Václavík, který už rád vzpomíná na svůj premiérový závod s hromadným startem ve Světovém poháru. Ale ne kvůli výsledku.

Dostal se do něj na finále elitního seriálu v roce 2022 na legendárním Holmenkollenu v norském Oslu.

„Přijel jsem na stadion z hotelu a zapomněl jsem si zbraň na pokoji, tak mi ji kluci museli přivézt, ale naštěstí se vše stihlo,“ směje se třicetiletý český reprezentant na hotelu v Pokljuce.

„Bylo to už na konci sezony, tak jsem už byl více unavenější a zapomněl tu nejdůležitější věc. Zase je to vtipná příhoda,“ dodal Václavík.

Problémy s hůlkou

Adam Václavík si vybavuje i další detaily pro něj nezapomenutelného - jak říkají biatlonisté hromaďáku - prvního a zatím posledního mezi elitou v kariéře.

„V prvním kole jsem zlomil hůlku a náš servisák ji po mně házel. Hodil ji asi deset metrů za mě, takže jsem jel dál dlouho bez hůlky. Už v prvním kole jsem věděl, že když nedám první položku dobře, tak bude těžké protlačit se dopředu a bohužel se to nepovedlo. Zároveň jsem si to hrozně užil, protože Oslo je taková mekka lyžování a biatlonu,“ vybavuje si český biatlonista.

Tehdy skončil Václavík po pěti chybách na střelnici 28. ze 30 závodníků – teď věří, že na svůj druhý závod s hromadným startem tentokrát v předposledním dílu Světového poháru ve Slovinsku bude moct vzpomínat z jiných důvodů.

