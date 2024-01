Biatlonistka Charvátová se ve stíhačce posunula o 26 míst. Tři chyby na střelnici smazal výkon na lyžích

Lucie, posunula jste se o 26 míst, větší skokankou v závodě byla pouze Hanna Oebergová. Cítíte absolutní spokojenost?

Je krásné to slyšet. Jsem s tím moc spokojená. Už i stíhačka v Hochfilzenu před Vánoci se mi povedla, tam jsem se o také hodně posunula. Všechno, co mohlo, se povedlo, protože hned po první položce jsem se posunula o dvacet míst. Pak už jsem se držela kolem třicítky, na konci jsem ještě zrychlila. Od začátku závodu jsem do toho vstoupila dobře, dokázala jsem to i udržet. Jsem spokojená.

V Hochfilzenu jste skončila devatenáctá, nyní na 23. místě. Měla jste osmý nejrychlejší čas. Byly právě lyže to, co vás dokázalo nakopnout až na hranu elitní dvacítky?

Asi ano. Lyže mě podržely velmi a oproti včerejšku jsem strach nechala v buňce a z kopce jsem to rozpálila, co mi síly stačily. Hodně holek jsem stáhla ve sjezdu a dojíždělo mi to daleko, snažila jsem se té rychlosti využít. Na lyžích to odsýpalo a měla jsem z toho, jak se mi jede, dobrý pocit. Posléze jsem udržela klidnou hlavu na střelnici, takže jsem prostě šla dopředu a dopředu.

Už před startem v německém Oberhofu jste měla ve Světovém poháru více bodů než za celou loňskou sezonu. Cítíte, že vám to letos lépe jezdí a střílí? Cítíte nějakou změnu?

Jsem v pohodě, žiju si poklidný život, myslím, že to bude tím. Na druhou stranu, biatlonem už se tolik nestresuju a nezaobírám, protože mám několik dalších povinností. Studuju, mám další částečné věci, ve kterých se vzdělávám. Biatlonu se věnuju, ale nenechám se znervóznit. Za mě by to takhle mělo být a myslím si, že by mohl padnout ještě nějaký dobrý výsledek.

Holky ve stíhačce zabraly!



Lucie Charvátová fantasticky běžela a posunula se z 49. místa až na 23. Velký skok udělaly i 31. Jessica Jislová a 38. Markéta Davidová, která startovala s číslem 59.



Těšíme se na zítřejší štafetu.



Petr Slavík pic.twitter.com/dfj56LnTy4 — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 6, 2024

V Oberhofu vás čeká ještě nedělní závod štafet. Je tohle ideální povzbuzení pro týmový výkon?

Kéž by. Nemůžu teď chodit s nosem nahoru, že jsem se najednou naučila střílet. Musím zachovat klidnou hlavu a je pro mě důležité, abych to na střelnici udržela. Mám z toho velký respekt a zároveň i obavu.

Ženy (10 km): 1. Simonová 31:45,2 (2), 2. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -18,9 (3), 3. Tandrevoldová (Nor.) -44,4 (2), 4. E. Öbergová (Švéd.) -53,8 (3), 5. Jeanmonnotová (Fr.) -55,3 (1), 6. Knottenová (Nor.) -1:00,0 (2), ...23. Charvátová -3:18,6 (3), 31. Jislová -3:31,2 (1), 38. Davidová (všechny ČR) -4:07,8 (3). Průběžné pořadí SP (po 10 z 21 závodů): 1. Braisazová-Bouchetová 592, 2. Tandrevoldová 501, 3. E. Öbergová 473, 4. Vittozziová (It.) 456, 5. Simonová 438, 6. Preussová (Něm.) 433, ...21. Voborníková (ČR) 142, 25. Davidová 117, 26. Jislová 116, 42. Charvátová 60.