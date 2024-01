Biatlonisty čekají první závody po Novém roce. ‚Ani jsem si nestihla odpočinout,‘ říká Charvátová

Po krátké soutěžní pauze čekají už v pátek biatlonisty ve Světovém poháru další starty. Do sprintu na 7,5 kilometru nastoupí v německém Oberhofu i dlouholetá česká reprezentantka Jessica Jislová, která místo odpočinku využila období vánočních svátků k soustředěnému tréninku na lyžích i na střelnici. Oberhof 12:41 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Charvátová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Po tom, co jsme se vrátili, jsem měla jen dva dny volna. Trénovala jsem každý den, bylo tam i dost těžších tréninků, takže jsem z toho nijak nevypadla. Byla jsem ráda, že jsem mohla být doma a vydržely dobré podmínky,“ připomněla Jesicca Jislová krátký odpočinek po návratu ze Světového poháru ve švýcarském Leinzerheide, který končil pouhý týden před Štědrým dnem.

Zároveň si pochvalovala možnost přípravy v rodném Jablonci nad Nisou ve společnosti svých nejbližších.

„Přes svátky jsem měla pocit, jako by tréninky oddělovalo strašně moc času. Nebyl to stejný režim jako na závodech nebo soustředěních, byla jsem s rodinou a měla kolem sebe lidi, které mám ráda. Já se na ten sport vlastně těšila, protože jsem si říkala, že už jsem dlouho nic nedělala a jdu si zasportovat. Tohle mě nabilo pozitivní energií,“ dodává Jislová.

Naopak Lucie Charvátová zvolila přípravu v zahraničí. A ani ona se moc nešetřila.

„Po návratu ze Švýcarska jsem odjela do Rakouska. Strávila jsem svátky v Seefeldu a Leutaschi, kde jsem vyloženě bydlela v apartmánu. Byla jsem tam i přes Štědrý den, ale vlastně jsem si ani nestihla moc odpočinout. Nepřišlo mi, že bych byla po prosinci unavená, tak jsem se pustila do tréninku,“ říká Charvátová.

Tradiční začátek roku v Oberhofu! pic.twitter.com/Ib0vT002Fp — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 2, 2024

I tak si ale dokázala bronzová medailista z mistrovství světa z roku 2020 v závěru roku od závodního tlaku vyčistit hlavu.



„Já si vánoční atmosféru moc užila. Byla jsem s rodinou, přijeli i moji rodiče. Měla jsem takový full-service, bylo o mě krásně postaráno a měli jsme vše, co k tomu patřilo. Koukali jsme na pohádky, jedli cukroví, pili svařák, dokonce jsme jednou byli sáňkovat, takže já si to užila. Vždy jsem šťastná, když kolem mne je sníh a ta zima je pěkná, a to k Vánocům patří,“ dodává Lucie Charvátová.

Tu čeká v pátek od půl třetí odpoledne spolu s dalšími českými biatlonistkami sprint Světového poháru. Už o tři hodiny dříve přitom vyrazí na trať ve stejné disciplíně muži.



Biatlonový rok 2024 začíná tradičně v Oberhofu.



Stejně tradičně tu zlobí i počasí, takže sprint mužů byl kvůli dešti, větru a vysokým teplotám přesunutý až na pátek. ️⚠️ pic.twitter.com/WUA4XdmCzY — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 3, 2024