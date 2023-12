Se třemi chybami se ve sprintu závodit nedá, smutní Davidová. Po nevydařeném závodě kritizuje i lyže

Českým biatlonistkám úvodní sprint nové sezony Světového poháru vůbec nevyšel. Každá minula ve švédském Östersundu minimálně tři terče a na nejlepší nestačily ani běžecky. Markéta Davidová, která jako jediná z českých reprezentantek získala body za 37. místo, řekla Radiožurnálu Sport, že se třemi chybami se nedá závodit. Östersund (Švédsko) 22:13 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Markéta Davidová | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Myslí, že se nepovedlo všechno, co se mohlo nepovést. Tak bych to zhodnotila,“ říká Markéta Davidová.

Tři chyby na střelnici, je tohle ta zásadní chyba? Něco, co vás stálo lepší umístění?

Střelba je vždycky dost zásadní a se třemi chybami se nedá závodit. Musím říct, že mě nepodržely ani lyže.

Pokud zůstaneme u střelnice, tak jedna chyba vleže a dvě chyby ve stoje. Zpětným pohledem jen několik minut po skončení závodu, dokážete říct, co bylo na střelbě špatně?

U ležky nevím, ale u stojky jsem se snažila hlídat. Konkrétně poslední rána byla zbytečná, to byla moje chyba, spadla mi dolů. Ta mě opravdu mrzí. Bude to znít blbě, ale ve střelbě jsem se cítila lépe, i když se prostě nemůžu vymotat z bludného kruhu. Snažím se s tím něco dělat. Doufám, že se to bude zlepšovat, protože mě tohle taky nebaví.

Markéto, zmínila jste běžeckou část. Jakým způsobem vás podržely lyže? To je velké téma nejen v českém táboře.

Musím to zhodnotit se zbytkem týmu. Měla jsem porovnání na trati a žádná sláva.