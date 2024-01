Šest chyb je moc, smutní Davidová po trápení na střelnici. Na domácí mistrovství světa zatím nemyslí

Českým biatlonistkám se závod s hromadným startem na Světovém poháru v Anterselvě nepovedl. Nejlepší z české trojice byla Markéta Davidová, když s šesti chybami na střelnici skončila 22. Jessica Jislová skončila kvůli pomalejšímu běhu 24. a Tereza Voborníková poslední 30. Nejlepší byla Francouzka Simonová. Anterselva (Itálie) 17:24 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Markéta Davidová | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Markéto, je to 22. místo v posledním závodě v Anterselvě. Jak to hodnotíte?

Mrzí mě to, protože Anterselvu mám ráda a chtěla jsem si to tu ještě zajet, protože na trati se mi tu závodí dobře. Ale šest chyb, to je moc. Bohužel to byly ještě moje chyby, takže jsem naštvaná hlavně sama na sebe.

Říkáte, že to jsou vaše chyby. Můžete to popsat blíž?

Nedělala jsem to, co chci dělat, vím jak to mám dělat a to co dělám na tréninku. Bohužel si to nesedlo.

Běžecký čas byl solidní, na trati jste předčila několik soupeřek. Cítila jste se v tomto aspektu výborně?

Ano, na trati problém nebyl. S šesti chybami se závodí o dost hůře, zvlášť když holky vepředu střílí nuly.

Jak se vám hledá motivace, když už na první střelbě uděláte dva omyly a posunete se dozadu?

První položka o ničem nerozhoduje, já se snažila bojovat až do konce. I poslední kolo jsem se snažila jet pořádně, přestože tam byla velká díra. Snažila jsem se až do konce.

Pomůžou vám na trati fanoušci? Obsypaná trať, ten okruh byl téměř plný.

Ano, určitě, je to super. Atmosféra je tu vždy bezvadná.

Podobná, možná ještě větší, se dá očekávat i na domácím světovém šampionátu. Už to máte v hlavě, nebo jste nad tím ještě nepřemýšlela?

Zatím úplně ne, nebo spíš ještě nechci. Myslím, že to není úplně ku prospěchu. Máme před sebou ještě přípravu, takže se soustředím na ni.

Příprava bude pokračovat tady. Je to optimální místo v tak vysoké nadmořské výšce?

To asi zhodnotili trenéři. Má být alespoň hezky, tak to tu budou dobré podmínky na trénování.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie) - závody s hromadným startem: Ženy (12,5 km): 1. Simonová 34:42,5 (1), 2. Jeanmonnotová (obě Fr.) -8,9 (0), 3. Häckiová-Grossová (Švýc.) -20,7 (1), 4. Voigtová (Něm.) -28,6 (0), 5. Knottenová (Nor.) -46,4 (2), 6. Vittozziová (It.) -49,3 (1), ...22. Davidová -2:56,8 (6), 24. Jislová -3:13,2 (1), 30. Voborníková -6:00,4 (9). Průběžné pořadí SP (po 14 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová (Nor.) 719, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 689, 3. Vittozziová 671, 5. E. Öbergová (Švéd.) 602, 6. Jeanmonnotová 590, ...21. Voborníková 201, 22. Jislová 193, 24. Davidová 179, 35. Charvátová (ČR) 110.