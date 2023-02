Šesté místo je dobrý vklad do stíhačky, věří po sprintu biatlonistka Davidová

Nejlepší českou biatlonistkou ve sprintu na světovém šampionátu v Oberhofu byla Markéta Davidová. V cíli jí mrzelo, že střelecky bezchybný závod nestačil na medaili, zároveň šesté místo v disciplíně považuje za dobrý vklad do nedělního stíhacího závodu. Bezprostřední pocity po sprintu sdělila česká reprezentantka reportérovi Radiožurnálu Sport Janu Suchanovi. Oberhof 17:28 10. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Markéto, byl to z vaší strany první střelecky čistý závod sezony. Kde jste v sobě našla zpátky střelecké sebevědomí?

Byla jsem z toho včera trochu nesvá, takže jsem ještě večer sušila a se snažila přijít na nějaké maličkosti, které mi pomůžou v soustředění nebo v tom, abych se cítila lépe. Možná jsem na něco málo přišla, nebo to bylo jen placebo, což někdy stačí.

Sušení je střelba bez nábojů. Po smíšené štafetě jste neměla úplně dobré pocity z běžeckého výkonu, bylo to dnes lepší?

Bylo to dost podobné. Neznamená to, že je něco špatně, jen nemůžu jet rychleji.

Vypadá to na velmi dobrý vklad směrem ke stíhacímu závodu...

Byl to určitě jeden z mých nejlepších sprintů na vrcholné akci. Jsem ráda, že základ do stíhačky mám lepší, než tomu bývalo dřív. V biatlonu je ale každý závod jiný a těžko lze předvídat.

Makula šestá na světě ve sprintu!



Bezchybná Markéta Davidová dnes zajela svůj nejlepší sprint na mistrovství světa! Z parádního výsledku se raduje i 18. Tereza Voborníková. Skvěle, holky! pic.twitter.com/9Bonzw4cpu — Český biatlon (@ceskybiatlon) February 10, 2023