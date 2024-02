Fanoušci jsou tu neskuteční, chválí Davidová. Ze stíhačky jí těší hlavně poslední stojka bez chyby

Vítězkou stíhacího závodu se na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě stala stejně jako v předchozím sprintu Francouzka Julia Simonová. Nejlepší Češkou byla v cíli devátá Markéta Davidová, která se oproti sprintu polepšila o osm pozic. Nové Město na Moravě 19:37 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová dojela ve stíhačce devátá | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Markéto, ze sedmnáctého místa ze sprintu až do elitní desítky. Je to něco, s čím jste spokojená? Brala byste to už před startem?

Posun nahoru je ve stíhačce vždy fajn. Jsem ráda za dvě chyby, nejhorší byly jenom jedničky, tak to beru.

Vy jste v letošní sezóně byla ve stíhacím závodě jednou také na devátém místě. To tedy znamená, že jste vyrovnala nejlepší výkon v ještě větším tlaku. Když se dostaneme právě ke střelbě, tak jakým způsobem jste se koncentrovala, že to vyšlo? Dvě chyby jsou lepší skóre, pokud se podíváme i na ostatní závodnice.

Snažím se koncentrovat vždy stejně, někdy to vyjde. Snažila jsem se to dělat jako na tréninku, a poslední položka za nula - ta mě potěšila.

Ještě mi dovolte právě k poslední položce. Tam jste vypadala maximálně koncentrovaná a jako velká šampionka, když jste bojovala s dalšími soupeřkami o elitní desítku. Vypálila jste terče naprosto suverénně a nekompromisně, věřila jste si?

Moc jsem nad tím nepřemýšlela. Chtěla jsem dělat to, co mám a na poslední střelbě jsem trefila správnou polohu, takže mi to sedělo a snažila jsem se neudělat chybu.

Přijížděla jste na ní sama. Byl u poslední položky komfort toho, že nikdo před vámi ani za vámi není? Navíc jste u toho zdravila jste tribuny, jak jste si užívala tenhle ten okamžik? Protože tu odezvu jste měla neuvěřitelnou.

Diváci jsou tu neskuteční. Na to, jaké je počasí, tak stojí, fandí a ženou nás dál, je to skvělé.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě - stíhací závod: Ženy (10 km): 1. Simonová (Fr.) 29:54,8 (1 trest. okruh), 2. Vittozziová (It.) -46,3 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -49,3 (4), 4. Chauveauová (obě Fr.) -57,6 (3), 5. H. Öbergová (Švéd.) -1:16,6 (2), 6. Preussová (Něm.) -1:24,7 (1), ...9. Davidová -2:21,0 (2), 13. Voborníková -2:47,2 (1), 42. Jislová -5:25,2 (3), Charvátová (všechny ČR) dostižena o kolo.