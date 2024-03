Už toho máme plné kecky, říká Davidová po Soldier Hollow. Ve stíhačce vyrovnala sezónní maximum

Biatlonový Světový pohár ve Spojených státech skončil. Čeští reprezentanti i po něm čekají v této sezóně na stupně vítězů. Nedaleko jim byli ve sobotní ženské štafetě a naději měla i Markéta Davidová v nedělním stíhacím závodě. Po startu z jedenáctého místa nakonec doběhla devátá. Soldier Hollow (USA) 21:20 10. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Markéta Davidová | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Markéto, vy se po závodech normálně moc neusmíváte? Jaké máte pocity nyní?

Jsem spokojená, mrzí mě poslední rána a kolo, kdy byl ještě souboj o šesté místo. Nakonec jsem devátá, ale závod mě bavil. Pořád jsem měla s kým jet a závod je hned zábavnější, když vám to na střelnici padá.

Podržela vás bezchybná střelba vleže, ale při stojkách jste udělala na každé jednu chybu, včetně poslední rány.

První stojku jsem střílela tak, jako bych s ní bojovala. Na druhé jsem si řekla, že chci střílet v rytmu, budu dělat co umím a nenechám se rozhodit. Poslední rána ale měla být trochu odložená, ale tím, že jsem chtěla střílet v rytmu, tak mi utekla.

Sama jste to říkala, dlouho jste bojovala o nejlepší šestku. To by jste se poprvé v sezoně umístila na rozšířeném pódiu, ale měla jste zdatné konkurentky. V závěru už vám nezbyly síly?

Z kopce bylo taktické za někým jet, a to jsem udělala, ale holky mne stejně předjely. Druhou polovinu jsem je jich už neudržela, to jsem věděla, že to bude těžké.

Přesto máte celkově sedmý běžecký čas. Mělo na tom podíl i to, že se dnes jelo na tvrdším sněhu? Lyžovalo se v dřívější čas.

Určitě to dnes bylo nejlepší lyžování. Dny předtím to bylo opravdu šílené, sníh se bořil. Tenhle závod byl ten sníh ještě umrzlý. Ale to je taková daň za to, že jsme startovali v devět ráno.

Jaké bylo vstávání?

My se vlastně nepřehodili do místního času. Normálně chodíme spát v devět, tak jsme šli spát v osm. Na závod jsme vstávali kolem půl sedmé.

Stále jste udržela bilanci, že jste se v každé letošní stíhačce posunula oproti umístění ze sprintu. Jak to děláte?

Stíhačky jsou jediné závody, které se mi letos daří. Je to fajn, ale byla bych ráda, kdyby se mi dařilo i ve více závodech.

A má to nějaký důvod, proč se vám daří právě především ve stíhačkách?

To nevím, na to žádné vysvětlení nemám.

Letos jste potřetí devátá. Zdá se, že vám ke konci sezony přichází forma. Máte podobný dojem?

Myslím, že mám lehkou výhodu v tom, že mi nevadí ta větší nadmořská výška. To mi hrálo do karet.

Kolik energie vám zbyde pro poslední zastávku v Canmore?

Uvidíme, teď toho máme všichni plné kecky. Jeli jsme v podstatě tři závody ve dvou dnech a to je nálož. Budeme se snažit co nejlépe zregenerovat.

