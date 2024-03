Davidová se ve stíhačce posunula do elitní desítky, o čtyři pozice si v Soldier Hollow polepšila i Voborníková

SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 26:51,7 (1 tr. okruh), 2. Vittozziová (It.) -0,4 (1), 3. Simonová (Fr.) -1:01,0 (2), 4. Knottenová (Nor.) -1:09,1 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:14,9 (2), 6. Tomingasová (Est.) -1:24,7 (2), ...9. Davidová -1:26,4 (2), 12. Voborníková -1:56,8 (0), 27. Charvátová -3:19,8 (4), 44. Jislová (všichni ČR) -4:41,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová (Nor.) 964, 2. Vittozziová 891, 3. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 881, 4. Simonová 858, 5. Jeanmonnotová 828, 6. E. Öbergová (Švéd.) 753, ...16. Voborníková 334, 20. Davidová 301, 22. Jislová 246, 38. Charvátová 139.