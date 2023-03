S mrazivým počasím si v Östersundu nejlépe poradil biatlonista Doll. Krčmář po dvou chybách doběhl třináctý

Třetí vytrvalostní závod sezony Světového poháru ovládl Němec Benedikt Doll. Na střelnici ani jednou nechyboval a druhému Italovi Giacomelovi nadělil minutu a devět vteřin. Vetle Sjastad Christiansen si třetím místem zajistil zisk malého křišťálového glóbusu. Z českých reprezentantů byl nejlepším závodníkem Michal Krčmář, který na dvacetikilometrové trati doběhl třináctý. Östersund (Švédsko) 18:55 9. 3. 2023 (Aktualizováno: 20:01 9. 3. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benedikt Doll | Foto: BILDBYRÅN | Zdroj: Reuters

Do závodu kvůli koronavirové nákaze nenastoupil už jistý vítěz celkového hodnocení Světového poháru Johannes Thingnes Bö, ale ani jeho bratr Tarjei. Na trať nenastoupili ani Nor Sturla Holm Laegreid, Švéd Sebastian Samuelsson nebo Francouz Quentin Fillon Maillet.

První triumf v sezoně slavil Němec Benedikt Doll, jenž jako jediný nepřičítal trestnou minutu. Naopak jednu chybu na střelnici udělal Ital Tommaso Giacomel, který na druhém místě ztratil na vítěze víc jak minutu.

Michal Krčmář si na úvodní ležce počínal bravurně a dobře se vypořádal i se stojkou. Na střelnici panovaly dobré povětrnostní podmínky, ale závodníci se museli vypořádat se silným mrazem.

„S oblečením jsem se připravil dobře, mráz jsem během závodu víceméně nevnímal. Naopak jsem do cíle přijel zpocený. Na trati to pěkně křupalo, ale první tři kola jsem se necítil moc dobře fyzicky. Ke konci sezony se stává, že to nesedne úplně od začátku. Mám rád mrazivé počasí, je to lepší než závodit v plus deseti stupních,“ sdělil Radiožurnálu Sport Krčmář.

Nejzkušenější český závodník figuroval po druhé střelbě na průběžném čtvrtém místě, na druhé ležce se mu ale přičetla trestná minuta. S jednou chybou odjížděl také z poslední položky, což znamenalo průběžné osmé místo. Do cíle dvaatřicetiletý biatlonista doběhl třináctý.

„Závod byl dobrý. Trošku mi trvalo než jsem se na trati rozjel. Čím víc jsem se blížil cíli, tak to bylo lepší. Na střelnici jsem se to snažil mít pod kontrolou, ale dvě rány mi tam vyskočily. To zabránilo top výsledku,“ hodnotil Krčmář.

Krčmáře od elitní desítky dělilo zhruba třicet vteřin. Na bodované příčky z českých reprezentantů dosáhli i dvacátý Jakub Štvrtecký a v kariérním maximum dvaatřicátý Jonáš Mareček. Program závodů pokračuje v Östersundu sobotními štafetami.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - vytrvalostní závod Muži (20 km): 1. Doll (Něm.) 48:43,4 (0 tr. minut), 2. Giacomel (It.) -1:09,1 (1), 3. Christiansen (Nor.) -1:11,5 (1), 4. Nawrath -1:51,4 (2), 5. Rees (oba Něm.) -2:02,1 (1), 6. Perrot (Fr.) -2:07,8 (1), ...13. Krčmář -3:05,4 (2), 20. Štvrtecký -3:54,0 (3), 32. Mareček -4:59,8 (1), 48. Václavík -5:46,8 (3), 56. Mikyska (všichni ČR) -6:40,8 (4).