Fanoušci na biatlonovém mistrovství světa nesmí používat drony, policie už odhalila první případ

Na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě v úterý policie řešila nepovolené používání dronů. Udělalo se hezky a někteří diváci si chtěli dronem natočit závody. Policistům se ve všech případech pomocí speciální techniky podařilo dron detekovat a vypátrat člověka, který ho ovládal. Vysvětlovali jim, že létat v blízkosti lidí je nebezpečné. Všichni to pochopili, řekla policejní mluvčí Dana Čírtková. Nové Město na Moravě 19:55 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysočina Arena před startem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policie stále připomíná fanouškům, kteří se do Nového Města na Moravě chystají na víkendové závody, aby vyjeli s dostatečným časovým předstihem. „Protože předpokládáme, že bude v sobotu i v neděli přijíždět mnohem vyšší počet vozidel, než tomu bylo ve všední dny,“ uvedla mluvčí.

Ve směru od Žďáru nad Sázavou by řidiči měli využít vyhrazená žďárská parkoviště a do novoměstské Vysočina Areny přijet svozovými autobusy. „Bude to pro ně pohodlné, rychlé a hlavně bezpečné,“ uvedla Čírtková.

Nové Město na Moravě hostí světový šampionát od 7. února do neděle. Podle webu organizátorů vidělo první víkend sobotní závody přes 26 800 fanoušků, v neděli jich přijelo 27 200.

Kontroly jídla

Hygienici zatím na mistrovství světa zkontrolovali 16 provozovatelů stánků s rychlým občerstvením a tři cateringové společnosti. Průběžné výsledky kontrol jsou podle nich velmi dobré.

Případné drobné nedostatky byly obratem odstraněné na místě, sdělila v úterý mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová. Kontroly budou až do skončení akce.

V prosinci a lednu hygienici v souvislosti s přípravou šampionátu v okolí Nového Města na Moravě prošli šest ubytovacích zařízení s restaurací.

„Pouze v jedné restauraci jsme nařídili likvidaci prošlých potravin a provozovateli byla udělena finanční sankce. S výsledky kontrol jsme jinak spokojeni, protože ostatní stravovací zařízení byla bez závad,“ uvedla Tereza Poulová ze žďárského oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

