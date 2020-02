Ráno jsem se cítila na nic, hodnotí osmé místo Davidová. Spolubydlící Puskarčíková se na ní nezlobí

Další medaili na mistrovství světa v Anterselvě sice nepřidaly, ale i tak odcházely z cíle spokojené. A s vědomím, že se postaraly o dva výsledky v elitní desítce. Markéta Davidová na střelnici třikrát chybovala, ale díky skvělému běhu skončila osmá. To u desáté Evy Kristejn Puskarčíkové to bylo všechno úplně naopak. Anterselva 17:42 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová (vpravo) a Eva Kristejn Puskarčíková z ČR po skončení závodu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Dvě české biatlonistky se umístily v elitní desítce vytrvalostního závodu. S výsledkem byly Puskarčíková i Davidová sice relativně spokojené, ale ideální by podle nich bylo, kdyby své schopnosti z vytrvalostního závodu na 15 kilometrů dokázaly zkombinovat.

„Když vidím tu Markétu, tak je mi líto, že možná neměla střelbu, co já, protože by to možná dokázala lépe využít,“ litovala v cíli Eva Kristejn Puskarčíková.

Když biatlonistka přijede do cíle, většinou doufá, že už se před ní žádná další soupeřka nedostane, ale když jde o spolubydlící z jednoho pokoje, jde prý veškerá rivalita stranou. A tak se nakonec vůbec nezlobila, že se před ní ještě dostala Markéta Davidová.

„Možná jsem si od ní mohla vzít tu jednu chybu a já od ní tu nulu, protože by to bylo asi hezčí,“ dodala Puskarčíková.

Zlatá kombinace?

Ano, zkombinovat úterní střelbu Kristejn Puskarčíkové a běh Davidové, dostat dvě rozdílné biatlonové schopnosti do jednoho těla v české kombinéze, pak by z toho bylo zlato, ale to už jsou vlastně zbytečné a nereálné úvahy. Tak jako tak, obě závodnice tyhle výsledky berou.

„Jsem za to hrozně ráda, myslím, že mě dnes podržely lyže. Když se to sejde, tak z toho může být dobrý závod. Ráno jsem se ale cítila úplně na nic. Občas to je možná lepší, člověk pak nemá takové očekávání,“ zhodnotila Davidová po vytrvalostním závodě, který přinesl hned dva české výsledky v elitní desítce.