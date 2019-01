Při tréninku míjela, v závodě byla bezchybná. ‚Podmínky byly téměř ideální‘ říká Puskarčíková

„Víc než dvě nuly si člověk absolutně nemůže přát. Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Doufejme, že to nebude první a zároveň poslední nejlepší výsledek sezony,“ zářila v cíli u mikrofonu Radiožurnálu 12. žena sprintu Eva Puskarčíková.

Ulevilo se vám, že se změnily podmínky? Při tréninku hodně chumelilo a zlobil i vítr. Zato při závodě bylo téměř bezvětří.

Dneska byly z mého pohledu podmínky téměř ideální. Poslední dny nás to vyděsilo, včera jsem si říkala ‚potěš koště‘, protože jsem dala i pětku vestoje. Jsem ráda za to, jak to dopadlo.

Vyhlížela jste předpověď počasí?

Radši jsem na to nekoukala, protože to stejně nijak neovlivním a nechtěla jsem se stresovat dopředu.

Měla jste číslo 99 a ve startovní listině bylo 101 biatlonistek. Neděsilo vás, že jste byla „zametačka“ pole?

Nevadilo mi to. Spíš jsem nevěděla, co s časem. Nejsem zvyklá, abych měla po nástřelu ještě hodinu času, ale to byla asi jediná komplikace.

A co jste dělala?

Sedla jsem si v buňce na lavičku, pak jsem se šla na kolo rozjezdit.

Pomohly vám Vánoce a volno dostat se do formy?

Uvidíme, jak to bude dál, abychom to s tou formou nezakřikli. Byl tam odpočinek a trénink.

Co chybí do top 10, do které jste se dostávala v minulosti.

Řekla bych, že je potřeba zrychlit na střelnici, relativně se trefuju. A běh to chce posunout dopředu.