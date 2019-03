Běžící Krčmář a sbírání podpisů. Biatlonisté na závěr sezony bavili na exhibici

O výsledky už vůbec nešlo, čeští biatlonisté se na závěr sezony chtěli hlavně ukázat svým fanouškům. Těch na tradiční exhibiční supersprint nedorazilo tolik jako v minulých, úspěšnějších letech, i tak se v jabloneckých Břízkách tleskalo největším hvězdám reprezentačního týmu. Jablonec nad Nisou 9:05 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář bez lyží na biatlonové exhibici. | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Jestliže se na exhibici mají diváci především bavit, tak přišla vhod nehoda Michala Krčmáře, který po poslední střelbě ztratil lyži, pak zahodil i druhou a do cíle doběhl po svých jako atlet s flintou na zádech.

„Vždycky se proslavím něčím, co není výsledkové,“ usmíval se Krčmář. „Vypnulo mi vázání a rozhodl jsem se, že to aspoň doběhnu, když je to exhibice. Bylo super, jak mě lidi podpořili, když jsem tu běžel do kolečka.“

Fanoušků ale není tolik jako v minulých letech, kdy se tu v obřím davu skoro nedalo hnout. Důvodů, proč tomu tak je, může být víc - déšť, všední den a bohužel zřejmě i fakt, že uplynulá sezona přeci jen nebyla výsledkově tak veselá, jako ty předchozí. I když zájemců o podpisy jsou stále stovky.

„Byli jsme tu už podruhé, holka dělá biatlon za Ostravu. Jedu sem 300 kilometrů. Je tu super atmosféra, nelituju ničeho,“ říká spokojeně jeden z fanoušků.

„Není to žádný olympijský medailový rok nebo když tu byli po titulu z mistrovství světa. Budeme to řešit, uděláme nějaké závěry a další plány na následující sezonu,“ dodává sportovní ředitel českého biatlonu Ondřej Rybář, že teď bude vedení reprezentace dělat všechno pro to, aby tu závodníci za rok znovu ukázali fanouškům také medaile ze světového šampionátu.