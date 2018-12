Kvůli dohadům se svazem málem nenastoupila, pak biatlonistka Fialková slavila třetí místo

Slovenská biatlonistka Paulina Fialková dojela ve stíhacím závodě v Pokljuce na třetím místě. Nechybělo ale mnoho a slovenská medailistka, stejně tak jako její sestra Ivona, se na startu vůbec nemusela objevit. Důvodem bylo dohadování se slovenským biatlonovým svazem ohledně nové reprezentační smlouvy. K dohodě nakonec došlo. Pokljuka 13:18 10. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paulina Fialková obsadila ve stíhacím závodě třetí místo | Foto: Darko Bandic | Zdroj: ČTK

„Pro nás i pro svaz byla priorita, abychom nastoupily na Světový pohár. Proto jsme ještě den před cestou do Pokljuky sedli za jeden stůl a hledali kompromis. Bylo to těžké, seděli jsme tam jedenáct hodin. Nakonec se to ale podařilo,“ líčí detaily Fialkové sestra Ivona, která je rovněž úspěšnou biatlonistkou.

Prodlevy v podepsání dohody měly údajně zapříčinit spory ohledně prezentace partnerů na sociálních sítích i celkově pošramocené vztahy. Záležitost připomínala handrkování mezi českým lyžařským svazem a Ester Ledeckou.

„Ano, častokrát nás k ní přirovnávají, že je to podobný případ. Je to o tom neztratit hlavu a jít si za svým. Kdybychom se vzdaly na začátku, tak bychom to nikam nedotáhly,“ říká Ivona Fialková.

Teď už obě sestry vystupují jako spořádané reprezentantky. Bronzová medailistka ze stíhacího závodu si ale přesto neodpustí poznámku na toto téma: „Myslím si, že všichni, kteří o mně pochybovali, tady mají odpověď. Už se k tomu ale nechci vyjadřovat,“ říká Paulina Fialková, která je po prvním kole Světového poháru třetí žena celkového hodnocení.