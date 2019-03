Koukalová? Když bude chtít, může zavolat, říká šéf biatlonového svazu Hamza

Po nevýrazných výkonech většiny českých biatlonistů v této sezóně by to mohla být slušná posila. Předseda českého svazu Jiří Hamza ale situaci kolem možného návratu mistryně světa a vítězky Světového poháru Gabriely Koukalové nesonduje. Praha, Östersund 13:17 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Koukalová, jak si ji pamatují čeští fanoušci | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Když elitní biatlonisté na konci roku 2017 závodili v Östersundu, Gabriela Koukalová se tu dozvěděla, že by měla dodatečně získat olympijský bronz ze ženské štafety. Bylo to naposledy, co trénovala s národním týmem.

Teď když se Krčmář, Vítková a spol. ve švédském středisku objevili poprvé od té doby, už to bylo bez Koukalové. Může se vrátit? Zajímalo to i řadu zahraničních novinářů.

„Nevím, s Gábinou jsem 11 měsíců nemluvil. Vyměnil jsem si s ní akorát tři maily v nějaké fázi. Pokud Gabča bude chtít, může zavolat, můj telefon zná. Já na ni ani telefon nemám,“ přiznává na Radiožurnálu Jiří Hamza.

Šéf Českého biatlonového svazu je jedním z těch, do kterých se Gabriela Koukalová opřela ve své knize. Ne zrovna hezky v ní psala taky o dalších lidech z českého biatlonu včetně závodníků v čele s Veronikou Vítkovou.

„Pokud se Gabča bude chtít k biatlonu vrátit, tak z pozice šéfa svazu udělám všechno, aby se vrátila. Ale nikdo se nebude tvářit, že se nic nestalo. Co jsme si navařili, to si každý musíme sníst,“ tuší Hamza.

Spousta pokory

„Nemyslím si, že to je nemožné. Na druhou stranu to bude chtít spoustu pokory od spousty lidí,“ dodal s tím, že model samostatného týmu, který má vedle slovenské reprezentace Anastasia Kuzminová, nepřipadá v úvahu.

Jestli se opravdu Gabriela Koukalová o návrat po dvouleté pauze pokusí, by mohlo být jasné do konce května. Alespoň to slíbila na svém facebookovém profilu.

Její nové telefonní číslo nemá nejen šéf biatlonového svazu Jiří Hamza, ale ani Český rozhlas. Manažer Gabriely Koukalové zatím žádosti o rozhovor nevyhověl.