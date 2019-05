‚Je načase vydat se na další životní etapu.‘ Gabriela Koukalová definitivně ukončila kariéru

„Dnešní krok pro mě není jednoduchý, ale já jsem se rozhodla svoji sportovní kariéru definitivně ukončit,“ uvedla Koukalová úterý na svém facebookovém profilu. „Jsem přesvědčená o tom, že je načase vydat se na další životní etapu, na kterou já už se hrozně těším,“ dodala bývalá biatlonistka.

Dvojnásobná mistryně světa, majitelka dvou stříbrných medailí z olympijských her v Soči a držitelka velkého glóbu pro celkovou vítězku Světového poháru se naposledy představila na biatlonové trati v březnu 2017 v Oslu v závodě s hromadným startem.

Další sezonu včetně olympijských her už Koukalová vynechala kvůli problémům s achilovkami a lýtkovými svaly. Stejné potíže ji vyřadily i z následující sezony.

„Nastalo pro mě asi nejtěžší období v životě. Všechno se to tak nějak sešlo a já jsem byla rozhodnutá s biatlonem definitivně skončit,“ vzpomíná Koukalová v prohlášení na facebooku.

Během nucené pauzy se od biatlonu odtrhla, později se ale začala k trénování vracet. „K mému překvapení začaly zdravotní problémy ustupovat. To byl ten důvod, proč jsem si řekla, že své rozhodnutí o konci kariéry ještě zvážím. Začala jsem s aktivní přípravou a zjistila jsem skvělou věc, protože mě najednou nic nebolelo, tréninky mě bavily. Nakoplo mě to natolik, že jsem začala zvažovat, že se prostě k biatlonu vrátím, i když by to určitě bylo velmi těžké.“

Nakonec se ale Koukalová rozhodla kariéru definitivně ukončit. „Nucené vyskočení z biatlonového kolotoče mi přineslo ještě jednu zásadní věc. Umožnilo mi podívat se na život z jiného úhlu pohledu. Uvědomila jsem si, kde jsou ty skutečné hodnoty, které mají pro můj život smysl a které ne. Uvědomila jsem si, že sportovní výsledky nebo vidina nějakého pomyslného vítězství nemusí nutně znamenat šťastný a spokojený život.“

„Biatlon byl nedílnou součástí mého života a já si budu chtít navždy zapamatovat ty hezké chvíle,“ uvedla Koukalová, která má kromě šesti medailí z mistrovství světa a dvou z olympijských her na kontě i sedmnáct triumfů v individuálních závodech Světového poháru.