Cítím v sobě slovenskou krev, řekla Koukalová. ‚Máme vlastní závodnice,‘ reaguje tamní biatlonový šéf

Kniha „Jiná“ asi nikdy nebude nejoblíbenějším čtením Veroniky Vítkové. Vždyť se na ní z několika řádků valily kritika i hněv, a tak teď biatlonistka probodne pohledem toho, kdo během rozhovoru položí otázku týkající se návratu její bývalé kolegyně Gabriely Koukalové. „Super. Dál,“ reaguje Vítková na dotazy.

Comeback Gabriely Koukalové by byl prostě z několika důvodů hodně složitý, právě pošramocené vztahy se teď zdají být ještě větší překážkou než fakt, že se Koukalová už skoro rok a půl biatlonu vůbec nevěnuje.

A tak by teoreticky mohla být v příští sezoně klidně i soupeřkou Vítkové a spol. a závodit ve slovenské reprezentační kombinéze.

„Cítím v sobě slovenskou krev, protože mám na Slovensku půlku rodiny. Kdybych nastoupila zpátky, chci primárně závodit za Česko. Ale v případě, že by se agentura, co mě zastupuje, nedohodla, asi bych neměla na výběr,“ připustila Gabriela Koukalová v rozhovoru pro Sport.cz, že si i s ohledem na původ své matky s myšlenkou změny reprezentace pohrává.

‚Žádné téma‘

Pokud by návrat do českého týmu z jakýchkoli důvodů nevyšel, pak je tu slovenská varianta. Jenže závodit za cizí zemi, to administrativně není jen tak, navíc předseda Slovenského svazu biatlonu zatím podobnou ideu nebere příliš vážně.

„Koukalová a slovenský biatlon není žádné téma. Máme své kvalitní závodnice a vůbec si nedovedu představit, že bychom se měli takovou otázkou zaobírat. Pro nás je to reprezentantka České republiky,“ odpověděl Tomáš Fusko na dotaz Radiožurnálu.

Je otázkou, jak by reagoval ve chvíli, kdy by Koukalová skutečně potvrdila návrat a skutečně se hlásila právě ke slovenské reprezentaci.

Jasno o budoucnosti někdejší biatlonové hvězdy má být na konci května a zatím se zdá, že tenhle příběh může dopadnout jakkoli.