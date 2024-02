Sněhu bude dost na celý šampionát, ujišťuje šéf biatlonu Hamza. V Novém Městě je stále silný vítr

Jedenáctileté čekání českých biatlonových fanoušků na domácí mistrovství světa končí. Už ve středu začne v Novém Městě na Moravě letošní šampionát závodem smíšených štafet. Vysokým teplotám, odtávajícímu sněhu, větru i dešti navzdory, jak na Radiožurnálu hlásil šéf organizačního výboru i českého svazu Jiří Hamza. Nové Město na Moravě 9:21 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čéf Českého biatlonu Jiří Hamza na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předpokládám, že jste hned po probuzení kontroloval předpověď počasí. Jste spokojen?

Vše jde podle předpokladů, bohužel. Není to dobré, ale my a závodníci to zvládneme. Diváci se jen musí trochu více obléct, takže doufám, že bude stále plná aréna.

V Novém Městě pokračuje boj s počasím. Na tratích se bude pracovat až do rána, říká organizátor Číst článek

Předpověď hlásí na dobu závodu vítr kolem devíti metrů za sekundu a vytrvalý déšť. Co to pro vás znamená?

To uvidíme, ale věříme, že se ten vítr bude ještě lámat. Doufám, že předpověď vyjde. Je to dost velké riziko a ze závodu asi bude loterie. Ten vítr zároveň může být pro někoho výhoda. Férovost závodu asi bude narušená, ale takový je prostě biatlon. Na to jsme si už zvykly, sice takové podmínky bývají spíše v Oberhofu, ale v celé Evropě je teplo a vítr, takže se s tím musíme poprat.

Chci poprosit fanoušky, ať na nás nezanevřou a naši závodníci je odmění dobrým výkonem a snad vybojujeme nějakou medaili.

Poslední dny strávila řada organizátorů přípravou tratí, ze kterých mizel sníh, a tak se ze zásobníků neustále navážel a pak rolboval nový. V jakém stavu bude Vysočina Aréna na středeční úvodní závod?

Budeme dobře připravení a musím celému organizačnímu týmu poděkovat. Pracovali celou noc a sníh budeme na trať ještě doplňovat. Máme zásobníky, takže můžu garantovat, že se sněhem vyjdeme až do konce mistrovství. Fyzicky je to pro lidi úmorné, je to nikdy nekončící příběh a předpověď pořád není dobrá.

Na co se musí fanoušci připravit?

Kromě přípravy na horší počasí se musí dostavit trochu dříve. Kvůli teplu se zabraly nějaké parkovací plochy, hodně systémů jsme museli posunout do města, ale v areálu máme připravených několik servisů na pomoc.

Zábava je připravená tři hodiny před startem a samozřejmě je k dispozici občerstvení a veškeré sociální zařízení. Myslím, že si můžou užít nejen sportovní výkony, přestože podmínky nejsou ideální.

Jak tipujete štafetový výsledek čtveřice Krčmář, Mykiska, Davidová, Jisslová?

Já nerad tipuji, ale byl bych rád, aby to bylo stejné jako před jedenácti lety.

Smíšená štafeta

Ženský sprint

Mužský sprint

Ženský stíhací závod Mužský stíhací závod

Ženský vytrvalostní závod

Mužský vytrvalostní závod

Závod smíšených dvojic

Ženská štafeta Mužská štafeta

Ženský závod s hromadným startem Mužský závod s hromadným startem