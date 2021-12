Bojoval s formou i motivací, ale dokázal se vrátit. Kühn si v Hochfilzenu doběhl pro životní triumf

„Je to neuvěřitelné, opravdu to pro mě znamená více, než si by si kdokoliv dokázal představit. Loni jsem neprožíval dobrou sezonu, bojoval jsem s formou a motivací, ale vrátil jsem se a ukázal svou sílu,“ řekl Kühn Radiožurnálu.

Přehrát 00:00 / 00:00 Biatlonový sprint v Hochfilzenu přinesl velká překvapení. Více v příspěvku Miroslava Lence

Rodák z německého Pasova oslavil v listopadu už 30. narozeniny, a přestože na svém kontě nemá medaili z olympijských her ani mistrovství světa, tentokrát zaskočil všechny papírové favority. V posledních měsících se mu přitom vůbec nedařilo a nastupovat tak musel i v nižší biatlonové soutěži.

„Do IBU Cupu jsem musel nastoupit z jednoduchého důvodu, prostě jsem neměl dostatečnou výkonnost, abych prošel německou nominací. O to víc si teď vážím možnosti startovat před týdnem na Světovém poháru v Östersundu, kde jsem skončil ve sprintu dvanáctý. To byl ten zlom, kdy jsem začal cítit možná životní formu,“ vysvětlil Kühn.

A to ještě nebylo všechno. O zhruba dvě hodiny později vybojovala vítězství Hanna Soleová. U pětadvacetileté Bělorusky to není až takové překvapení, už má ve sbírce totiž bronz z mistrovství světa. Na absolutní vrchol ale ve světové konkurenci vystoupala vůbec poprvé.

„Konečně jsem spokojená s tím, co jsem na trati předvedla. Ráno jsem se přitom vůbec necítila dobře, proto jsme se s trenérem dohodli, že pojedu ze začátku volněji. Nejvíc energie jsem dala do posledního kola, kdy jsem věděla, že mám po dvou čistých střelbách reálnou šanci na úspěch, řekla Soleová.

Běloruska a Němec Kühn navíc můžou na své úspěchy navázat i ve stíhacím závodě, do kterého budou nastupovat z prvního místa.