Norská biatlonová dominance. Seveřané brali ve sprintu v Hochfilzenu všech šest medailí

Norka, vedle ní Norka a z druhé strany Norka. Tak to vypadalo při pohledu na stupně vítězů po sprintu biatlonistek na Světovém poháru v rakouském Hochfilzenu. Tohle se stalo naposledy před 18 lety. Navíc ve čtvrtek předvedli v tyrolském středisku stejný kousek i jejich severští krajané. Hochfilzen 7:47 19. prosince 2020

Kdyby tu mohli být norští fanoušci, jistě by se utleskali nadšením. I ti z jiných zemí by se určitě s uznáním přidali. Takhle doprovázelo slavnostní vyhlášení až nepatřičné, byť teď už obvyklé ticho. Na radosti norských biatlonistek to ale neubralo.

Na posledním předvánočním Světovém poháru v biatlonu zatím dominují Norové.

„Je to neuvěřitelné, nikdy jsem nic takového nezažila, dokonce ani u televize. Užívám si, že u toho můžu být. Tím spíš, že jsme navázaly na naše kluky a také se takhle ukázaly,“ usmívala se vítězná Tirill Eckhoffová, podobně jako stříbrná Ingrid Tandrevoldová a bronzová Marte Olsbuová Röiselandová.

„Měly jsme skvěle připravené lyže, myslím, že si tu slávu za tyhle dva dny zaslouží i servismani. Holčičí i klučičí reprezentace jsou hodně silné, udělali jsme spoustu práce v létě a také máme v týmu dobrou atmosféru.“

„Nemůžu říct nic jiného, že gratuluju. Je to velmoc,“ uznala Eva Puskarčíková pro Radiožurnál.

Je to obdivuhodný norský výkon, ale na druhou stranu - atraktivita biatlonu spočívá v množství zemí, které útočí na medaile, a určitě by mu nepomohlo, kdyby je pravidelně zabírali Norové jako v běžeckém lyžování. V něm reprezentanti téhle skandinávské země za minulou sezonu nepustili na stupně vítězů nikoho jiného v pěti mužských a dokonce osmi ženských závodech.

„Nemyslím si, že by to mělo být na denním pořádku. Biatlon je daleko variabilnější a střelba dokáže pořadí zamíchat, i když budou běžecké časy stále konstantní,“ míní Puskarčíková.

Tato slova se můžou potvrdit už v sobotních stíhacích závodech, ve kterých budou mít Norové logicky nejvýhodnější startovní pozice.