Biatlonoví trenéři na hokeji. Rybář, Vítek i Málek si v Ruhpoldingu zahráli proti místním

Nejen lyže, hůlky, malorážky a vosky vezl letos český tým na závody do Ruhpoldingu. Trenéři Rybář, Vítek a Málek si s sebou přibalili i hokejovou výstroj. Letošní Světový pohár v jejich případě není jen o biatlonu. Večer, když už je po všem, chodí na led a účastní se zápasů pořádaných vedením IBU. Ruhpolding/Německo 22:31 13. ledna 2018

Na biatlonový Světový pohár už v Ruhpoldinug vstupenky sehnat nelze, zato v hokejové hale, která má to nejlepší dávno za sebou, lze bez problémů projít kolem oprýskaných turniketů a z první řady sledovat zápas místních amatérů s mezinárodním biatlonovým týmem.

Za špičkovým hokejem by bylo třeba vyrazit úplně jinam, ale tady se s hokejkou prohání třeba šéftrenér české biatlonové reprezentace a pálí gólové šance. „Chyběly zkušenosti, bylo to na beton a měl jsem to dát nad něj, ale mně se to těžko zvedá,“ vyprávěl Radiožurnálu Ondřej Rybář.

Rybář s Vítkem hrají v jednom útoku. Jsme česká dvojka v útoku a nesmíme se nechat zahanbit. Vítek – Rybář… Ale aby to nebyl můj mladej, to je Vítek Rybář,“ vzpomíná trenér na svého syna v Čechách.

Existuje nějaká spojitost mezi hokejem a biatlonem? „Určitě, je tam bruslení a střelba. Tady je hlavně důležité vystřelit,“ vysvětluje Rybář a Vítek opodál neudrží smích.

Pak už oba společně komentují výkon třetího Čecha v týmu. Michael Málek totiž hraje napravo v jedné z obranných dvojic.

„Ani nevím, jaký je stav. Buď 3:3, nebo 4:3 vedeme. Jsme pro každou špatnost, tak jsme se přidali. Jsem strašně dobrý hokejista, teď to bylo vidět na ledě,“ naoko se chválí zadýchaný Málek.

V biatlonovém mužstvu je několik trenérů, servismanů a lidí z vedení, třeba i viceprezident IBU Rus Viktor Majgurov. Do kvalit Ovečkina má daleko, ale mezi biatlonisty patří mezi nejlepší.

„Každý tu hraje celkem dobře. Vím, možná to není skvělá podívaná, ale máme to rádi. Když je to možné, vezeme si s sebou výstroj a po závodě si jdeme zahrát. Teď vedeme, tak snad se skóre nezmění,“ přechází funkcionář zpět k dění na ledě.

Odtamtud se mezitím vrací zadýchaný Zdeněk Rybář a se slovy „Já jsem to zahrál jak Jágr“ se ujímá na střídačce role vrátného s tím, že ta mu jde nejlíp. O chvíli později slaví další gól biatlonového výběru.

„Je to hrozné, úroveň protějšího výběru je podobná s tou naší. Je v tom víc srdce než techniky, ale myslím, že se bavíme,“ říká hokejový útočník a biatlonový trenér Zdeněk Vítek.