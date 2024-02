Pátý český biatlonista v Novém Městě. Vynikajícího střelce Horniga čeká premiéra na mistrovství světa

Premiéra na světovém šampionátu, a to navíc před desítkami tisíc domácím fanoušků v Novém Městě na Moravě. Řeč je o biatlonistovi Vítězslavu Hornigovi, který si právo startu ve vytrvalostním závodě vysloužil díky stabilním výkonům v průběhu celé letošní sezony. Nové Město na Moravě 11:38 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig na tréninku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Věděl jsem, že v prvním týdnu závodit nebudu, jenom v případě, že by se někdo necítil dobře nebo byly zdravotní komplikace. Pracovali jsme s tím, abych byl připravený na druhý týden, jen nebylo jasné, v jakém závodě začnu,“ popisuje Vítězlav Hornig to, jak si musel jako pátý člen reprezentace na svoji šanci ve Vysočina Areně trpělivě počkat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra biatlonové střelby Matthewa Emmonse a českého biatlonistu Vítězslava Horniga před jeho premiérou na mistrovství světa

Úvod sezony ještě odjezdil v nižším IBU Cupu, po novém roce už ale naskočil do Světového poháru a odjel závody v německých střediscích Oberhof a Ruhpolding i v italské Anterselvě. Tratě ve Vysočina Areně Hornig samozřejmě dobře zná, a jak sám připomíná, v průběhu dvaceti soutěžních kilometrů ho nečeká nic snadného.

„Bude to hodně náročné. Co jsem si projížděl okruh na čtyři kilometry, tak je hodně těžký. V kombinaci s podmínkami to bude dost náročné,“ dodává rodák z Jilemnice.

V žádné jiné biatlonové disciplíně nemá na celkové výsledky tak výrazný vliv úspěšnost střelby jako právě ve vytrvalostním závodě, ve kterém se za každý minutý terč automaticky připočítává jedna trestná minuta.

Pojďme si společně užít i druhý týden mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. #ceskybiatlon #NMNM24 pic.twitter.com/Qa8G5Fw03K — Český biatlon (@ceskybiatlon) February 13, 2024

Byl to ale právě Vítězslav Hornig, který už v předchozí části několikrát dokázal, že si i ve vypjatých okamžicích se soutěžní malorážkou rozumí. A potvrdil to i trenér střelby Matthew Emmons.

„Je vynikající střelec. Je přesný a rychlý. Určitě na to má, hlavně pokud bude dodržovat body, které spolu máme. Myslím, že to může být velmi dobré. Po střelnici si dáme zpětnou vazbu a komunikace je dobrá,“ pochvaluje si vzájemnou spolupráci 42letý americký kouč, který s českými biatlonisty piluje střelbu už druhou sezónu.

Vytrvalostní závod na mistrovství světa ovládla Italka Vittozziová, nejlepší Češkou byla dvanáctá Jislová Číst článek

S Vítězslavem Hornigem tak věnovali na šampionátu volný den individuální přípravě, při které které řešili i ty nejmenší detaily.

„Věřím mu, v jeho informacích vidím smysl. Nedávno jsem měl tři bloky se čtyřmi položkami. V první a třetím jsme se snažili koncentrovat na každou ránu a každé zmáčknutí, další položky jsem šel z tempa. Pracovali jsme i s faktorem větru, aby se našla cesta, pokud by vítr foukal,“ dodává Hornig.

Jak se bude na trati i střelnici vytrvalostního závodu dařit nejenom Vítězslavu Hornigovi, ale i dalším českým biatlonistům, o tom uslyšíte od 17 hodin a 20 minut v přímém přenosu.

Rozhovor ve studiu: Tomáš Procházka Rozhovor ve studiu: Luděk Zelenka Rozhovor ve studiu: Ondřej Rybář Mužský vytrvalostní závod

Závod smíšených dvojic

Ženská štafeta Mužská štafeta

Ženský závod s hromadným startem Mužský závod s hromadným startem