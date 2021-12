Jislová v závodě s hromadným startem trefila všechny terče a dojela pátá, Davidová osmá

V závodě s hromadným startem ve francouzské Annecy se obě české biatlonistky vešly do první desítky. Jessica Jislová skončila ve svém prvním masovém startu pátá, na všech položkách zastřílela čistě. Markéta Davidová naopak dvakrát chybovala a dojela na osmé pozici. Zvítězila suverénní Švédka Elvíra Öbergová. Annecy (Francie) 13:36 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Jessica Jislová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Markéta Davidová vstoupila do závodu oproti ostatním s mírnou výhodu. Do včerejší stíhačky se totiž nekvalifikovala a k dispozici tak měla o den volna navíc. Startovala z deváté pozice, druhá Češka Jessica Jislová o dvanáct příček za ní.

Na první položku dojela mistryně světa z letošního vytrvalostního závodu s desetisekundovým mankem. Zastřílela čistě, stejně jako o chvíli později Jislová, které však chyběly síly a vedoucí Švédku Hannu Öbergovou tak běžecky stahovala pouze Davidová.

Skvělá střelba Jislové

Stíhací jízdě se ale do cesty postavila druhá střelba a jedno trestné kolo. Jislová to zvládla naopak znovu čistě a na moment se dostala před svou českou parťačku.

Davidová ale běžela skvěle a prvenství si v pomyslném českém minisouboji po chvilce vzala zpět. Pak ale přišla střelba ve stoje a scénář se opakoval. Další minela rodačky z Jablonce nad Nisou a znovu bezchybná Jislová, která útočila na svůj životní výsledek.

Na poslední položce smetly obě Češky všechny terče a to znamenalo velkou šanci hlavně pro Jislovou, která z poslední střelecké zastávky vyjížděla dokonce na prvním místě.

Vzápětí ji ale předjela suverénní Švédka Elvíra Öbergová, která celý závod s více než desetisekundovým náskokem vyhrála.

Životní výsledek

Jislová se ale udržela ve čtyřčlenné skupince, která jela v závěsu za vítězkou a do cíle dojela na pátém místě. Byl to její nejlepší výsledek ve Světovém poháru. Davidová dorazila na osmé pozici.

„Musím říct, že jsem jela strašně, takže jsem se co nejvíc snažila pomoct si střelbou. Bylo to takové hrozně lehké dneska. Já vůbec ani nevím, co mám říkat, super prostě. Jsem úplně nadšená. Teď si přeju měsíc odpočinku,“ řekla po závodě vyčerpaná Jislová do kamer České televize.

Jessica Jislová před květinovým ceremoniálem pro @sportCT: "Já vůbec ani nevím, co vám mám říkat dneska. Super prostě. Teď chci tak měsíc odpočinku." pic.twitter.com/vVm3MAZQso — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) December 19, 2021

Za Öbergovou finišovala na stříbrném místě Julia Simonová z Francie a bronz získala Ruska Kristina Rezcovová.