Hamza po zvolení do vedení IBU: Potřebujeme novou energii, už jsme přešlapovali na místě

Český biatlon se v minulosti nijak netajil kritikou směrem ke Světové unii. Překvapilo vás proto, že jste byl nakonec zvolen?

Neberu to tak, jestli mě to překvapilo. My jsme to všichni tvrdě odpracovali a je to ocenění ne moje, ale práce Českého biatlonového svazu. Neuhnuli jsme z pozic, které jsme drželi, a musím říct, že jsem moc rád, že jsme to zvládli, protože půl roku zpět to vypadalo, že budeme skoro mrtví. Teď máme myslím důstojnou pozici pro český biatlon. Ale je to práce českého biatlonu, není to o osobním zaujetí.

Co bude hlavním vaším úkolem pro volební období? Sám hodně bojujete proti dopingu, je dobrým signálem to, že kongres odmítl vrátit Rusku plné členství?

Myslím, že i to, jaká se zvolila exekutiva, je jasný signál toho, jak to má do budoucna vypadat. Jsou to lidé, kteří šli v jedné lajně s námi. Teď to bude na nás, abychom to zvládli odpracovat a ukázali, že dokážeme být jiní a že dokážeme být čistí. Nemyslím si, že je důležité, jestli Rusové budou mimo struktury dlouho. Musíme najít nějaký most, abychom je dokázali dostat zpátky, ale chce to nějakou sebereflexi, která byla projevena až teď, což bylo myslím trochu pozdě. Ale myslím, že lidé, kteří jsou zvoleni do vedení IBU, jsou lidé, kteří chtějí pracovat a posunout to někam jinam. Myslím, že potřebujeme novou energii do budoucna.

Předsedou byl zvolen Švéd Ole Dahlin. Je právě on zárukou toho, že se vám podaří naplánované kroky prosadit?

Kandidovali jsme jako tým včetně mně, Oleho i ostatních lidí, kteří byli nakonec zvoleni, takže teď jsme dostali zodpovědnost do rukou a musíme dokázat, že to umíme. Když to nedokážeme, tak nás samozřejmě příště nikdo nezvolí. Jsem optimista, protože moji kolegové, kteří tady budou s námi, jsou myslím zárukou toho, že biatlon posuneme zase o kousek dál, protože už jsme teď trochu přešlapovali na místě.

V neděli se bude na závěr kongresu rozhodovat o pořadatelství světového šampionátu v roce 2023. Jediným soupeřem Nového Města na Moravě je německý Oberhof. Jak podle vás volba dopadne?

To uvidíme. Oberhof je určitě favorit, my do toho jdeme s pokorou. Myslím, že pro nás je důležitější mít každý rok Světový pohár. I tím, že budeme mít pozici v IBU, jsme se tomu podle mě o něco přiblížili.