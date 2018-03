Kdo povede biatlon? Besseberg končí, Jiří Hamza chce být viceprezidentem

„Moje jméno je strašně kontroverzní kvůli dopingu. To by kongres zas zpolarizovalo a já si nemyslím, že to teď potřebujeme,“ připomíná Radiožurnálu šéf českého biatlonu Jiří Hamza svůj přístup po zveřejnění zpráv o organizovaném dopingu v Rusku.

Právě Hamza byl jedním z nejhlasitějších kritiků liknavého postoje současného vedení Mezinárodní biatlonové unie k této kauze i přidělení MS 2021 sibiřské Ťumeni, vyhlásil bojkot letošního finále SP, které hostí také ruské středisko, a inicioval zpřísnění antidopingových pravidel.

Hamzovým oponentem byl norský prezident mezinárodní unie Anders Besseberg, který teď ohlásil, že svůj post po čtvrtstoletí opustí.

„Biatlon je do jisté míry hlavně díky němu tam, kde je. Ale myslím si, že komunikace v posledních dvou letech ke sportovcům, trenérům a dopingu byla velice špatná,“ hodnotí Hamza.

Jako svého možného nástupce zmínil Besseberg v televizi NRK nejlepšího biatlonistu historie Oleho Einara Björndalena. Podle českého reprezentanta Ondřeje Moravce to je nesmysl: „Je to určitě osobnost, persona a neskutečný sportovec, ale myslím, že na tuhle pozici by měl nějakou dobu počkat.“

Minimálně západní země včetně Česka by se mohly shodnout na jiném Norovi, bývalém šéfovi tamního biatlonového svazu Tore Böygardovi.

„Scházíme se mezi sebou, dlouho jsme seděli v Oslu. Je potřeba o tom racionálně jednat a zvolit to, co bude nejlepší pro biatlon. Teď nejde o to, kdo bude kde sedět,“ říká Hamza.

Šampionát místo Ťumeně Česko nechce

Ale neznamená to, že by šéf českého biatlonu na žádnou funkci ve výkonném výboru světového biatlonu nekandidoval. „Vidím to na post nějakého 1. viceprezidenta. Nebo něco, co je mi vlastní – marketing a finance,“ odhaluje své ambice.

Kromě nového vedení budou delegáti zářijového kongresu v Chorvatsku vybírat taky hostitele světového šampionátu 2021 místo Ťumeně, která o pořadatelství přišla. Nové Město na Moravě se tentokrát hlásit nebude.

„Když jsme šli do konfrontace s Rusy kvůli dopingu, tak jsme řekli, že kandidovat na to MS nebudeme. Myslím, že bychom ztratili hlavně vlastní tvář,“ říká šéf českého biatlonu i organizátorů závodů v Novém Městě a zřejmě také kandidát na viceprezidenta Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza.