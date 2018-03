'Je nepostradatelný. Vždycky nás dostal ze dna.' Biatlonisté se na exhibici loučili s Rybářem

Exhibicí v Jablonci skončila jedna nádherná epocha českého biatlonu. S funkcí šéftrenéra české reprezentace se tam rozloučil Ondřej Rybář, pod jehož vedením získali Češi sedm medailí z olympijských her, deset ze světových šampionátů i velký křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru. Jablonec 19:25 24. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Rybář se rozloučil s pozicí šéftrenéra české reprezentace | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Mám hledat syny, kvůli kterým chce odejít. Jestli je nenajdu, bude dál dělat trenéra, protože se nebude mít o koho starat,“ smál se na exhibici v Jablonci před mikrofonem Radiožurnálu tchán Ondřeje Rybáře.

Právě kvůli dětem Ondřej Rybář končí v roli šéftrenéra české reprezentace. A tak se i on na exhibici v Břízkách loučil s českým biatlonovým týmem. Děti se nakonec našly a významná postava českého biatlonu posledních let na svém rozhodnutí trvá.

„Uvidíme, co bude dál, ale každopádně změna je život,“ říká Ondřej Rybář, který se zásadně podílel na rozkvětu biatlonu v Česku.

Uvědomují si to i jeho, nyní už bývalí, svěřenci. „Velký dík. Ty výsledky, které jsem dokázal, jsou tak z poloviny jeho práce,“ svěřuje se trojnásobný olympijský medailista Ondřej Moravec.

„Určitě to dokázal korigovat, vedl. Dokázal nás motivovat k lepším výsledkům a vždycky nás dostal ze dna nahoru,“ přidává se Veronika Vítková.

Nástupce se hledá i v zahraničí

Podobně mluví většina českých reprezentantů, ale čím je vlastně Ondřej Rybář jako trenér tak výjimečný?

„Zásadní je, že má vizi, ze které neustupuje. Dokáže si věci prosadit, strhnout k tomu zbytek týmu. Přemýšlí o tom, co by se dalo dělat líp. Není to typ, člověka, co jede zajetý stereotyp. Nevím, jaká je teď situace a co se rýsuje,“ není Michal Šlesingr nadšený ze ztráty trenéra.

Biatlonisté nevědí, kým a jestli vůbec vedení uvolněný post obsadí. Odchodu mu ale nerozmlouvali a mají pro něj pochopení.

„Takové rozhodnutí musíme respektovat. Poslední dva tři roky už toho na něj taky bylo dost. Určitě nám bude chybět, v týmu je to nepostradatelný člověk, v týmu nikdo jiný takový není, budeme si muset poradit,“ přemýšlí Ondřej Moravec.

Ondřej Rybář by měl v českém biatlonu působit dál. Šéf českého svazu Jiří Hamza už mu nabídl post sportovního ředitele a metodika. Šéftrenéra teď hledá i v zahraničí, žádné konkrétní jméno ale jasné není.