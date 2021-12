Užiju si to, i kdyby to mělo bolet, říká o svém prvním závodu s hromadným startem Jislová

Je to taková biatlonová předvánoční tradice. Posledními závody roku jsou ve Světovém poháru ty s hromadným startem, do kterých smí jen třicítka nejlepších mužů a žen. Proto jsou tak prestižní. Ne každý má to štěstí do nich nastoupit. Jessice Jislové se to v neděli ve francouzském Le Grand-Bornand v 27 letech splní poprvé v kariéře. LeGrand-Bornand (Francie) 8:02 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jislová v LeGrand-Bornand | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Oslava bude asi až v neděli, jestli to vůbec přežiju. Moc se na to těším. Pro někoho je to třeba samozřejmost, ale já na to čekám už docela dlouho,“ přiznala Jislová.

„Často jsem jen čekala, jestli se neuvolní nějaké místo. Takže jsem ráda, že jsem si to konečně čistě vybojovala a užiju si to, i kdyby to mělo hodně bolet,“ doplnila česká reprezentantka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Jessicy Jislové a trenéra Ondřeje Rybáře v reportáži Jana Suchana

Je to pro ni odměna za tvrdou práci a také neutuchající víru. Vždyť pokaždé jí nebylo takhle dobře. Ať už kvůli špatným výkonům, nebo také zdravotním problémům. Třeba v sezoně 2018/2019 bodovala v jediném závodě. Teď zatím naopak v jediném nebodovala.

„Důležité je vylízat se z těch zdravotních problémů, což u Jessicy samozřejmě dost ovlivňovalo její kariéru,“ vysvětlil trenér Ondřej Rybář.

„Ale Jessica se podívala do první patnáctky a myslím si, že by před sebou měla mít i další cíle. Kouknout se do té desítky, kouknout se na širší pódium. A to by mělo být tou odměnou,“ dodal.

Ženský závod s hromadným startem s Jessicou Jislovou i Markétou Davidovou začne ve 12.45. Dvě hodiny na to odstartuje ten mužský, pravděpodobně bez české účasti. Michal Krčmář je totiž prvním náhrádníkem. Přímé přenosy odvysílá stanice Radiožurnál Sport.