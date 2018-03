Šéf biatlonu Hamza: Rybář má nabídku dělat sportovního ředitele, Gabča chce na chvíli zapomenout

Ondřej Rybář je významnou postavou posledních let, teď ale kvůli rodině končí v důležité funkci. Jak velký je to problém pro český biatlon?

Nenazval bych to problémem. Ondra je velký fenomén a mezi sebou jsme velcí kamarádi, takže je to ztráta. Ale bylo jasné, že ten moment někdy přijde, už měl nastat před čtyřmi lety.

Čelil Ondřej Rybář nějakému přemlouvání ze strany vedení? Snažil jste se změnit rozhodnutí dosavadního šéftrenéra?

Dneska (ve čtvrtek) ráno jsme to rozebírali, včera se to trošku nešťastně podalo a já věřím, že zůstane u českého biatlonu i u reprezentace. Od nás má nabídku dělat sportovního ředitele a zároveň metodika, takže trošku oponenta těch nových trenérů. Ale já udělám všechno proto, abych Ondru udržel v rozhodujících funkcích českého biatlonu a zároveň aby mohl být se svými dětmi.

Určitě najdeme nějaký rozumný kompromis jak pro Ondru, tak pro biatlon.

Budete obsazovat uvolněný post šéftrenéra? Nebo tým povedou trenéři Málek s Vítkem?

Chceme mužstvo okysličit, jsme všichni strašně dlouho pospolu. Oslovili jsme české trenéry působící u zahraničních družstev a jednáme i se zahraničními odborníky. Určitě to namixujeme tak, abychom měli výborný realizační tým, který bude mít minimálně stejné ambice, jaké jsme měli v letošní roce, a bude schopný jet na příští olympiádě zase o medaile.

Malinko optimismu nám nalili i naši junioři, kteří mají čtyři medaile z mistrovství světa, to jsme neměli zhruba 15 let. Prostředky a čas, co se vložil do mládeže za posledních šest let, se začínají vracet. Za to jsme moc rádi.

Je tedy možné, že bude mít český biatlonový tým v čele Nora nebo Francouze?

Teď jsou otevřené všechny možnosti. Dřív jsme říkali, že chceme jít výhradně českou cestou, ale uvidíme. Možná budeme pokračovat v české cestě, možná stáhneme nějaké Čechy z ciziny, anebo zvolíme zahraničního odborníka.

Určitě se budeme zabývat střeleckým trenérem, protože cítíme, že nás tam tlačí bota. Není to tak, že bychom žili na vlně úspěchů. Vnímáme nedostatky i to, že sezona byla nevyrovnaná, ale jsme v jakémsi přechodu. Každý sport je jednou úplně nahoře, pak jde malinko dolů. Věřím, že od příští sezony se trajektorie začne zvedat nahoru.

Ale musím sportovcům poděkovat. Dvě medaile z olympiády, splnili jsme, co jsme měli. Bez Gabči nebyly výsledky v SP tak zářivé, ale tak to mají všechna družstva.

Další sezona bez Koukalové?

Trenér Rybář má podíl i na úspěších Gabriely Koukalové, která tuto sezonu kvůli zdravotním problémům vynechala. Máte informace o jejím současném stavu?

Gabča si dává až do května úplné volno, jednou za 14 dní si zavoláme nebo napíšeme mail. Situace tam není nová. Myslím, že se Gabča musí dát do pořádku fyzicky i psychicky. Myslím, že chce na biatlon na chvíli zapomenout, nemá smysl to lámat přes koleno.

Věříte, že se Koukalová vrátí na biatlonové tratě?

Uvidíme, co bude za dva tři měsíce, kdy jsme si řekli, že se potkáme a uvidíme. Není vyloučeno, že Gabča vynechá i další sezonu, zároveň ani to, že se vrátí. Všechno je otevřené, ale upřímně si myslím, že závodit v příští sezoně nebude.

Je mezi mladými biatlonisty někdo, kdo by mohl v budoucnu Koukalovou a další medailisty nahradit? Hodně se mluví o Markétě Davidové...

Makula (přezdívka Markéty Davidové, pozn. red.) je obrovský talent, ale čeká ji ještě spousta práce, protože přechod z juniorek je strašně těžký. Spousta závodnic ho ani nezvládne. Ale myslím si, že běžecky je připravená výborně už teďka. Až se budou dávky do budoucna zvedat, bude patřit k elitním běžkyním.

Malinko se zatím potýká se střelbou, ale na to je čas. Jednou může zastoupit Gabču v tandemu s Verčou Vítkovou. Určitě věřím, že se zvedne Evička Puskarčíková, která měla taky velké zdravotní problémy. Zkrátka se nám ta sezona neseběhla tak, jak jsme chtěli.

Kluci měli v juniorské štafetě medaili, bylo tam i stříbro. Perspektiva tam je a není potřeba se dívat s pesimismem. Budeme sestavovat mužstvo k olympiádě 2022 a budeme tam minimálně stejně konkurenceschopní jako letos a v Soči.

V ruské Ťumeni dnes začíná závěrečný díl Světového poháru, váš tým ho bojkotuje v rámci boje proti dopingu. Nemrzí vás, že se stejně jako vy nezachovalo víc národů?

Mrzí mě, že Rusáci se dodnes nedokázali omluvit. Je jasné, že se to dělo a teď se právnicky kličkuje, co je prokázané a co ne. Mrzí mě postoj Martina Fourcada, se kterým jsem byl hodně ve styku, ale takový je život.

Rozumím, že Martin chce osmý glóbus v řadě a ve hře jsou dost velké peníze. O našem postoji jsme měli od začátku a měnit ho nebudeme i za cenu toho, že to bude mít nějaké oběti.

Je mi líto Verči Vítkové, která je šestá ve svěťáku, ale když se kácí les, létají třísky. Budeme se jí to snažit vykompenzovat. Hlavně ten problém musí vyřešit naše federace. Táhne se to dva roky, ale náš postoj je konzistentní a bude i do budoucna.