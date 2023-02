Český biatlonový tým hlásí velkou ztrátu. Jislovou na světový šampionát nepustí svalové zranění

Čeští biatlonisté se budou muset na mistrovství světa v Oberhofu definitivně obejít bez zraněné Jessicy Jislové. Osmadvacetiletou rodačku z Jablonce nad Nisou nepustí na trať poranění svalu v oblasti žeber. Jislovou nahradí v týmu Tereza Vinklárková, která se zúčastní také pátečního sprintu. Oberhof 18:52 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jislová se na světovém šampionátu v Oberhofu bohužel nepředstaví | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: ČTK

„Jessica má zdravotní problémy, které jí nedovolují, aby tu závodila a byla připravená na sto procent. Nemá cenu něco riskovat. Je potřeba se nyní dát zdravotně dohromady,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Jislová měla na šampionátu plnit roli české dvojky po Markétě Davidové a být stabilní členkou ženské štafety. V pořadí Světového poháru jí patří 29. místo. Kvůli bolestem v oblasti mezižeberních svalů ale nedokončila lednovou přípravu v Ridnaun. Do dějiště šampionátu neodcestovala a po středeční absenci ve smíšené štafetě dnes po konzultaci s lékaři účast vzdala.

Skvělý výsledek a fantastický vstup do šampionátu, hodnotí páté místo smíšené štafety Krčmář a Mikyska Číst článek

„Jessica byla do poslední chvíle nastavená, že by chtěla do Oberhofu odjet. Tu bolest ale stále cítila a vnímala. Vyšetření u pana profesora Koláře ji utvrdilo v tom, že bude lepší mistrovství světa vynechat. Tohle zranění se léčí podobně jako natržené svaly. Je to o klidu, kontrolních vyšetřeních a pocitu sportovce,“ uvedl fyzioterapeut reprezentace Roman Karpíšek.

Problémy Jislové se táhnou od lednového Světového poháru v Pokljuce. Mohly začít kvůli silnému kašli, který prodělala během Vánoc.

„Když šla pak do posilovny, cítila bolest mezi lopatkami. Ale takovou tu standardní, kterou sportovci vnímají docela často. V Ruhpoldingu ji to bolelo víc a začalo se to rehabilitačně řešit,“ podotkl Karpíšek.

Potíže gradovaly po posledním SP v Anterselvě. „Po sprintu přišla dobitá, zkroucená a měla slzy v očích. Bál jsem se i únavové zlomeniny, ta se ale na rentgenu neprokázala. Ráno byla v pořádku, zase natěšená, ale jela štafetu a zase na tom byla špatně,“ řekl Karpíšek, podle nějž se stejný vývoj opakoval i v Ridnaun.

Jessica Jislová nás bohužel v Oberhofu neposílí. Na cestě do Německa je Tereza Vinklárková.https://t.co/CMN1BOUD6C — Český biatlon (@ceskybiatlon) February 9, 2023

Během magnetické rezonance lékaři zjistili také problém s vyhřezlou meziobratlovou ploténkou. Ta ale podle Karpíška s aktuálními problémy nesouvisí.

„Tyhle věci se však hodně špatně hojí a ta mikrotraumata se třepí a šíří dál. Zhoršuje se to každým pohybem. Při dýchání to stále namáháme a při aktivním pohybu o to víc. Když pak dojde na maximální pohyb holemi a rameny, tak se vůbec nelepší. Jde o to, aby se z ní teď stal pacient a jen odpočívala,“ doplnil Karpíšek.

Návrat na tratě si netroufl odhadovat, cílí spíše až na závěrečný podnik sezony v Oslu. Vedle světového šampionátu by tak Jislová přišla i o domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

V týmu v Oberhofu jsou vedle Davidové a Vinklárkové také Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Eliška Václavíková. Všechny se zúčastní i pátečního sprintu, který začne ve 14.30. Přímý přenos ze závodu odvysílá Radiožurnál Sport, na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.