Je toho hodně, co se mi bude během tohoto víkendu honit hlavou, říká před derniérou Johannes Bö

V neděli 21. března ukončí kariéru dvě velké biatlonové osobnosti. Bratři Johannes Bö a Tarjei Bö poběží své poslední závody doma v Norsku. Areál Holmenkollen se na jejich derniéru důkladně připravil, pro bratry je přichystán i speciální program. Johannes se navíc bude snažit přiblížit ke svému krajanovi Sturlovi Holm Laegreidovi v boji o celkové prvenství v poháru.

„Terjei a Johannes jsou z městečka Stryn, odkud jsou vyhlášené vafle, které se běžně dělají jen tam. Teď je ale budeme mít i tady. Jsou vysoké a zároveň měkoučké, každý je miluje,“ říká Marthe Boehlerová.

Ta s kolegy připravila fotostěnu s oběma bratry a informační tabule o jejich kariéře. Po nedělním závodě s hromadným startem společně chystají víc než půlhodinový program s dojemným videem, proslovy Johannese a Tarjeie, jejich čestným kolečkem po stadionu nebo návštěvou královské rodiny v její lóži na tribuně.

Poslední závody kariéry

„Je toho hodně, co se mi bude během tohoto víkendu honit hlavou, ale cítím, že mám dost energie, abych se mohl soustředit jak na závody, tak na to všechno okolo. Budu si užívat každý okamžik,“ říká mladší z bratrů Johannes.

Ještě více si to ale bude užívat, pokud se mu bude dařit. „Sestřelit všech 20 terčů, běžet sám do cíle a vyhrát nedělní závod, to by byla perfektní tečka,“ nastínil ideální scénář Johannes.

„Já si pamatuju, když končil Raphael Poirée a tady v posledním závodě ve finiši těsně prohrál s Ole Einarem Bjoerndalenem. A já si říkal, jací to jsou blázni, že ho ani nenechají na rozloučenou vyhrát. No a teď to bude stejné, ani mě by nikdo nenechal. Je zajímavé, že jsme s Johannesem nikdy nesprintovali o vítězství proti sobě, přestože jsme kolikrát skončili na prvním a druhém místě. Kdybychom si to teď rozdali, to by bylo krásné,“ dodal Tarjei.

Ten ale kvůli nemoci vynechal úvodní sprint. Bude se tak muset nejdřív uzdravit a na start se postaví případně až v neděli, kdy se jede závod s hromadným startem.