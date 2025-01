Čtyři dny v kuse jsem nespal, už to nešlo dál, říká před startem vytrvalostního závodu biatlonista Karlík

Potíže s nespavostí jsou pro Mikuláše Karlíka citlivým tématem. Poslední dobou ale pochopil, že i pouhé mluvení o nich mu může pomoct. Problém tak začal řešit s přítelkyní a biatlonistkou Terezou Voborníkovou.

„I pro mě to bylo nepříjemné. Viděla jsem, jak se trápí. Na člověku se nedostatek spánku prostě podepíše. Nebylo pro něj jednoduché o tom mluvit. V té době ode mne asi nechtěl slyšet žádné rady, ale spoustu jich dostal,“ říká Voborníková.

Konzultace jen s přítelkyní však nepomohla. Český reprezentant se tak rozhodl vyhledat odborníka.

„Nebylo to o tom, že bych ze dne na den nespal, přišlo to postupně. Ze začátku se mi jen občas špatně usínalo před závodem, asi ze strachu. Postupem času se to začalo nabalovat, až jsem se teď na začátku ledna dostal do situace, kdy jsem čtyři dny v kuse skoro nespal, to byl hlavní impulz pro to, abych šel vyhledat odborníka,“ vypráví o svém problému biatlonista Mikuláš Karlík.

Léčba zabírá

Mikuláš Karlík se tak o svých problémech baví s psycholožkou a zkouší i různé přípravky na spánek. Český reprezentant si léčbu zatím chválí, výsledky se dostavily takřka ihned.

„Člověku se uleví, když to někomu sdělí. Nemáte pak pocit, že jste na to sami,“ uzavírá svou zpověď Mikuláš Karlík.

Zlepšený stav snad potrvá i během aktuálního Světového poháru, do kterého Mikuláš Karlík vstoupí vytrvalostním závodem. Z Čechů ho poběží ještě Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Adam Václavík. Start je v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 14.10.