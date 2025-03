Nikdy na tenhle den nezapomenu, říká po posledním závodě Tarjei Boe. Teď dostane přednost rodina

Poslední závod biatlonové sezony se nesl především ve znamení konce kariéry nejlepší sourozenecké dvojice všech dob. Bratři Boeové v závodě s hromadným startem sice stupně vítězů neatakovali, i tak dojeli jako vítězové. Stačilo, aby před závodem hlasatel Johannese představil a zaplněným Holmenkollenem to dunělo jak na rockovém koncertu. Za chvíli přišlo totéž s Tarjeiem.

„Celý týden je tady cítit takový speciální nádech loučení dvou gigantů tohohle sportu,“ konstatoval Vítězslav Hornig. Ten v posledním závodě dojel na desátém místě, tedy daleko před nemocí oslabeným Tarjeiem Boe. Naopak jen chvíli po sedmém Johannesovi, a tak se zařadil do dlouhého špalíru gratulantů.

„Podal jsem si s ním ruku, on je zkrátka symbol tohohle sportu. Za to všechno se mu prostě sluší pogratulovat, poděkovat, protože i díky němu ten biatlon je tam, kde je a má takové postavení ve světě,“ dodal Hornig.

„Poslední dny byly neuvěřitelné. Jsou to pro nás kouzelné momenty a budeme si je pamatovat až do smrti. Mockrát díky všem,“ vyznal se Johannes Boe při rozhovoru před stále naprosto zaplněnou tribunou. Každý se chtěl s legendami rozloučit, přestože už bylo skoro hodinu po závodě.

The kings, performing their final royal duties.



A day we’ll remember forever. Takk for alt, Johannes og Tarjei! ❤️



