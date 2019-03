Ukončí mistr světa z roku 2015 po sezoně kariéru? ‚Nemám v hlavě jasno,‘ neví zatím Michal Šlesingr

Dlouhá léta byl důležitým členem reprezentačního týmu, jenže v této sezóně se trápí výsledkově i zdravotně. Biatlonista Michal Šlesingr se pokusí alespoň trochu vylepšit dojem na závěrečných závodech Světového poháru v Holmenkollenu. Ty můžou být poslední v kariéře mistra světa z roku 2015. Holmenkollen 0:45 22. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šlesingr | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Nevadí mi, že jedu do Osla. Na druhou stranu, když člověk není v úplně extra formě a cítí, že je to na trati leckdy trápení, tak to je negativní stránka věci,“ vysvětluje Michal Šlesingr.

Rozhodně už zažil lepší sezony. Ani on nemládne, pobolívají ho záda, a na nedávném šampionátu v Östersundu byl dokonce druhým nejstarším biatlonistou. Už jen proto se nabízí otázky, zda není cesta do Osla tou poslední a jestli vůbec ještě někdy český biatlonista takovou akci zažije.

„Určitě zažiji, umřít se ještě nechystám. Biatlon sledovat nepřestanu a dost možná se pojedu i někam podívat,“ vyhýbá se Šlesingr pečlivě slovům o konci kariéry. I když v nejbližší době se bude muset rozhodnout.

Do té doby chce třeba sestřelit všech deset terčů v pátečním sprintu v Norsku, bez výraznějšího trápení, jak sám říká, přežít na trati a třeba ještě ukázat, že si z něj jeho reprezentační kolega Michal Krčmář dělá legraci neprávem.

„Já jsem si dělal takovou trošku drsnější legraci i loni z Jardy, když jsem mu říkal, že je dědek. Tak letos si dělám trošičku srandu z Bouška (přezdívka Michala Šlesingra, pozn. red.),“ vysvětluje Michal Krčmář.

Ano, ještě před nedávnem byl terčem podobných vtípků Jaroslav Soukup, jenže ten už kariéru ukončil. Třeba se již brzy stejně rozhodne další závodník z generace, která byla u vzestupu českého biatlonu.

„Nemám v hlavě jasno, nechci to teď v návalu emocí rozhodovat. Bude to otázka toho, abych se rozhodl v období mezi koncem sezony a začátkem přípravy na novou, kde je určitý krátký prostor. A to bude ten prostor kdy budu přemýšlet, jestli to ještě má nebo nemá význam,“ dodává Michal Šlesingr, kterého tak možná čeká už v pátek poslední sprint kariéry.