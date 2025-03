‚Každá sezona si zaslouží ukončit.‘ Biatlonisté se při exhibici fotili s fanoušky, Rybáře těšila atmosféra

Biatlonová sezona definitivně skončila i pro české medailisty z vrcholných akcí. Dorostenci, junioři ale třeba i členové stříbrné smíšené štafety ze světového šampionátu ve Švýcarsku se s ní a také s fanoušky loučili na tradiční exhibici v Jablonci. Do areálu v Břízkách na mistrovství republiky v supersprintu dorazilo pár stovek fanoušků a nemálo z nich se změnilo v lovce fotek a podpisů. Jablonec nad Nisou 12:39 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Rybář | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejen děti ze zhruba tří stovek lidí si chodí, a to i mezi kvalifikací a finále, pro autogramy a selfíčka. A to i právě k nejvýše umístěnému českému biatlonistovi v uplynulém ročníku Světového poháru Miroslavu Hornigovi, který v bodování obsadil 20. příčku.

„Vypadá to moc hezky. Tady není moc místa, kam ty lidi dostat, protože se jede víceméně jen po stadionu. Chceme jim poděkovat za celou sezonu, podpora přicházela pořád,“ komentoval atmosféru Hornig.

Tomáš Mikyska přichází poté, co se vyfotil s třemi fanynkami. „Tady se k nám mohou fanoušci dostat nejblíže, co to jde. Na to, že je to tady tak maličké, je atmosféra dobrá,“ okomentoval dění v areálu.

„Když už se lidé ve středu odhodlali přijít, tak si myslím, že je to pro nás jen radost se jim alespoň malinko pověnovat,“ dodává Tereza Voborníková.

A spokojený s posledním závodem byl podle svých slov i sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář.

„Každá sezona si zaslouží ukončit a tady už je to tradicí. Přišli lidé, atmosféra parádní, je to takový rodinný areál. Za mě dobrý. Jsme moc rádi, že bylo vidět i na závodnících, kterým se už nikdy moc do těch posledních akcích nechce, že to bylo pěkné vystoupení,“ těšilo Rybáře.

🥇 Lucie Charvátová (1+0+1+1)

🥈 Jessica Jislová (2+0+1+1)

🥉 Tereza Vinklárková (1+0+0+1)



🥇 Tomáš Mikyska (1+0+1+0)

🥈 Vítězslav Hornig (1+0+0+0)

🥉 Jakub Štvrtecký (0+1+1+3) pic.twitter.com/A0mKF6CWUv — Český biatlon (@ceskybiatlon) March 26, 2025