Biatlon čeká souboj dvou světů. ‚Abychom si ho nezničili sami,‘ obává se Jiří Hamza

Kongres Mezinárodní biatlonové unie může být klíčový pro celý biatlon, protože současné vedení řeší obrovské problémy a je vyšetřováno policií. Čech Jiří Hamza kandiduje na viceprezidenta, proti němu jde i Rus Viktor Majgurov, který si kvůli tomu zařídil běloruský pas. Praha 10:33 6. září 2018

„Bude to velký boj dvou světů – starého a nového. Otázka je, který zvítězí. Něco se musí změnit, a pokud zvítězí staré struktury, tak se toho moc nezmění,“ řekl Radiožurnálu šéf českého biatlonu Jiří Hamza před cestou na kongres IBU v chorvatské Poreči.

Jaká máte od kongresu IBU očekávání?

Kdykoli jsme jeli optimisticky naladěni, skončilo to katastrofou. Víme, co se na kongresech odehrává, a musíme se podle toho zkusit zařídit. Biatlon je super produkt, bývalé vedení na tom má obrovské zásluhy, ale posledních osm let to nevyužíváme tak, jak bychom mohli.

Proti vám má kandidovat Viktor Majgurov, který je sice Rus, na prvního viceprezidenta ale kandiduje za Bělorusko.

Na prvního viceprezidenta nás kandiduje pět. Když Rusové nemohli nominovat kandidáta, Viktor si zařídil běloruský pas. Věřím, že sebere dostatek osobní odvahy a kandidaturu stáhne, protože mi to přijde jako šílený signál navenek.

Je tam ještě Němec Franz Steinle, Slovák Ivor Lehoťan a Nor Tore Böygard. My tři se domlouváme na společném postupu, uvidíme, co Němec.

Vy jste ani chvíli neuvažoval, že byste se ucházel o post prezidenta?

Nabídky jsem měl, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Z osobních důvodů i kvůli tomu, že jsme vedli revoltu kvůli dopingu, jsem si říkal, že to není ideální řešení. Teď se bohužel setkalo víc silných lidí na prvního viceprezidenta.

Na prezidenta zbyli dva kandidáti, kteří nevyhovují v podstatě nikomu. Je to zvláštní situace a může to kongres i paralyzovat. Každý měl možnost se přihlásit, já jsem se nepřihlásil, takže nemá smysl o tom spekulovat. (Na prezidenta IBU kandidují Lotyška Baiba Brokaová a Švéd Olle Dahlin, pozn. red).

Nové Město kandiduje na pořádání MS 2023. Jaké jsou šance?

Neumím to odhadnout. Hnutí je paralyzované tím, že máme vyšetřování v rámci IBU a všichni se bojí cokoli udělat, komukoli zavolat. Dva tábory soupeřící v IBU jsou zakopané daleko od sebe.

Nějakou podporu máme deklarovanou. Pro nás není podstatné, jestli to získáme na rok 2023, 2024 nebo 2025. Pro nás je podstatné, abychom měli nějaké zastoupení ve vedení světové federace a byli jsme schopni ovlivňovat to, aby se destinace na Světové poháry měnily podle toho, jaký je zájem, a nedívali jsme se, kde se před 30 lety začínalo. Chceme naléhat, abychom marketingový potenciál dobře závodících zemí líp využívali a byli jsme víc operativní.

Takže je důležitější obsadit posty na IBU než získat mistrovství světa?

Nevěnovali jsme tomu takové úsilí. Biatlon musí řešit úplně jiné problémy, než kde bude mistrovství světa, protože jsme si jich nadělali poměrně dost. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a že si nejlepší produkt zimních sportů nezabijeme sami. Už malinko přešlapujeme na místě.

Hlavní protiargument proti Novému Městu je, že rok 2023 není tak daleko od toho, co se tam MS konalo naposledy (v roce 2013, pozn. red). Jinak všichni berou to, že je to jedno ze dvou nejlepších středisek z hlediska diváckého zájmu.

Ale je i spousta lidí, kteří říkají, že do Oberhofu jezdit nechtějí, i když je to německé středisko.

Může se stát, že když Česko vystoupilo z řady, může to Novému Městu uškodit?

Určitě. Věděli jsme, že to tak bude. Ale člověk by měl v životě držet zásady i za cenu toho, že dostane po cestě naboucháno. Věděl jsem, že mě to může personálně poškodit, ale není podstatné, jestli mě má rádo o pět lidí míň nebo víc. Ukázalo se, že jsme měli pravdu, a udělal bych to znova.