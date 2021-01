Budeme se snažit o dva juniory, abychom poskládali mužskou štafetu, říká trenér biatlonistů Rybář

Česká biatlonová reprezentace dál řeší velké problémy s koronavirem v mužském týmu. Po víkendových závodech v německém Oberhofu zbyli jen dva – Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký. Ostatní měli pozitivní test nebo jsou v karanténě. Další díl Světového poháru přitom začne už ve středu a v pátek se navíc jede mužská štafeta. Aktuální situaci popsal Radiožurnálu reprezentační trenér Ondřej Rybář. Oberhof (Německo) 17:50 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Rybář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Ondřeje Moravce a Jakuba Štvrteckého mají v Oberhofu doplnit junioři, můžete už prozradit, kdo by to měl být, nebo ještě čekáte na výsledky testů na covid?

V pondělí byl celý tým, který by měl odjíždět na IBU Cup do německého Arbersee, na testech. Čekáme tedy na výsledky. V úvahu připadá Jonáš Mareček, Mikuláš Karlík a uvidíme, kdo dál. Určitě se budeme snažit o dva závodníky, abychom v pátek zvládli postavit štafetu.

Ve středu je na programu další závod Světového poháru, konkrétně sprint mužů, kdy tedy chcete mít nové členy týmu v Oberhofu?

Pokud dopadnou dobře testy, v což doufám, tak by měli přijet v noci z pondělí na úterý. Ale musíme počkat na výsledky, bez nich sem nelze ani vstoupit. A navíc si nesmíme dovolit nějaký risk.

Zmínil jste se o páteční mužské štafetě. Jak ji sestavíte, pokud by byli i juniorští náhradníci pozitivní?

O tom nechci ani přemýšlet. Pokud nedáme dohromady čtyři závodníky, tak myslím, že nemáme štafetu z koho postavit, a to je problém. Máme dva kluky v karanténě, kteří jsou negativní a museli odsud odjet, protože tu jsou striktní pravidla.

Buď jde o rozhodnutí IBU (Mezinárodní biatlonové unie – pozn. red.), nebo je v zemi nadřazená hygiena. V Německu je čtrnáctidenní karanténa a kluky tak na závody nepustí, přestože jsou negativní a omezeně trénují.

Kluci nesmí na veřejnost, sportovat musí sami, a třeba jezdit v autě také. Je to samozřejmě obrana i pro nás, aby oni něco nechytli nebo nemohli roznést. My je nemůžeme vrátit dřív, než nám je pustí IBU, podle toho, co jim německá hygiena povolí.