Vánoce bývají časem setkávání příbuzných a známých. Letos to ale mnozí z nás kvůli pandemii koronaviru preventivně omezí. Týká se to i českých biatlonistů, kteří nechtějí riskovat i vzhledem k tomu, že je čeká ještě více než polovina sezony. Praha 8:30 24. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markétu Davidovou čeká první Štědrý den bez rodičů. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Původně jsem měl na Vánoce být ještě s mamkou a s bráchou, ale kvůli téhle situaci by z toho mamka neměla úplně dobrý pocit a nechtěla riskovat, tak jsme se rozhodli, že žádné velké rodinné Vánoce nebudou. Další velká oběť, která přichází,“ říká Radiožurnálu Michal Krčmář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Hromadné návštěvy úplně padají.‘ Koronavirus omezí i vánoční oslavy biatlonistů

Stříbrný medailista z her v Pchjongčchangu tak stráví svátky jen se svou přítelkyní, která radši několik dnů před návratem svého milého z posledního Světového poháru pracovala z domova a pak šla na test na koronavirus. Přece jen jistota je jistota. Také Markéta Davidová nechce nic riskovat.

„Dospěla jsem k názoru, že omezím i rodiče a Štědrý večer nebudeme trávit společně. Jsou to pro mě první Vánoce bez rodičů, tak to možná ještě obrečím,“ říká česká biatlonistka.

Ale úplně bez rodičů nebudou, Davidová se za nimi zastaví po Štědrém dnu. „Půjdeme ven, na procházku a tak. Takže si to užijeme jinak,“ popisuje.

‚Bublinu‘ se podařilo utěsnit. Biatlonový Světový pohár zvládl první část sezony bez větších komplikací Číst článek

I Ondřej Moravec se plánuje s rodiči potkat, ale jedna tradice musí ustoupit.

„Hromadné návštěvy úplně padají. Máme takový zvyk, že se vždycky 25. scházíme u babičky, tak to jsem zrušil už dávno. Bohužel to už nemůžeme riskovat, tam je to asi hodně neuhlídatelné,“ popisuje Moravec.

Všichni tři elitní čeští biatlonisté Davidová, Krčmář i Moravec zároveň chtějí brzy vyrazit za sněhem do zahraničí, aby se tam co nejlépe připravili na další závody Světového poháru. Ty první novoroční začnou v německém Oberhofu 8. ledna.