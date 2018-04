Já a druhá Gabča? Strašně dlouhá cesta, říká Markéta Davidová. Kouči Šikolovi věří

Gabriela Koukalová toho v posledních dnech stihla hodně. Vydala knihu, která vzbudila velký poprask, píše v ní o problémech s anorexií, neshodách s reprezentační kolegyní, a hlavně informovala o tom, že vynechá i příští sezonu. K biatlonu se dost možná už nikdy nevrátí, a tak český tým přichází o největší hvězdu minulých sezon. I proto je dobrou zprávu, že o sobě při absenci Koukalové dává vědět Markéta Davidová. Praha 14:10 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

„Jsem strašně spokojená a hrozně ráda, že to vyšlo, že se to takhle povedlo. A že je to na olympiádě, to je jen takový bonus,“ vyprávěla Markéta Davidová po dvou umístěních v první dvacítce na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Návrat Koukalové do reprezentace? 'Určitě si to velice zkomplikovala,' říká trenér Rybář Číst článek

Nejsou to jen malé biatlonové krůčky, Markéta Davidová má pořádně dlouhý skluz i v dohánění nejrychlejších závodnic. V olympijském Pchjongčchangu ukázala, že jde zatím v dlouhodobém plánu všechno přesně tak, jak má, a pro český biatlon je tenhle progres možná ještě cennější, než se může na první pohled zdát.

„Makula je obrovský talent, ale čeká ji ještě spousta práce, protože mezi přechod mezi juniorkami a dospělými je strašně těžký. Ale myslím, že běžecky je připravená výborně už teď je jednoho dne může zastoupit Gabču,“ řekl nedávno Radiožurnálu prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Asi byste v současné chvíli nenašli nikoho jiného, o kom by šéf českého biatlonu bez dlouhého přemýšlení řekl něco takového. Poté, co Gabriela Koukalová za zvláštních okolností zmizela z reprezentačního týmu, dávají jeho slova naději.

„Nevím, myslím, že se to zveličuje. Rozhodně to necítím tak, že jsem druhá Gabča, to je strašně dlouhá cesta. Furt se cítím jako normální holka, které se povedlo pár závodů. Takových úspěchů měla spousta lidí, která těmi úspěchy skončila. Nechtěla bych tak dopadnout,“ přemýšlí talentovaná biatlonistka.

'Nebere mě jako stroj'

A tak je důležité i to, kdo bude s talentovanou závodnicí mazat biatlonové nedostatky, kterých je hlavně ve střelbě pořád dost. Po odchodu šéftrenéra Ondřeje Rybáře můžou přijít i další změny, ale Markéta Davidová by se dál ráda zdokonalovala pod svým mládežnickým koučem Jindřichem Šikolou.

„Je skvělý jako člověk. Nebere mě jako stroj a je schopný si o tom se mnou popovídat. Vím, že to se mnou myslí dobře. Funguje to, tak mu stoprocentně důvěřuju. Jak mám svojí hlavu, tak mi občas chvíli trvá, že to musím dělat. Ale věřím mu,“ říká.

Přitom jde o toho samého Jindřicha Šikolu, kterého ve své nové knize nařkla Gabriela Koukalová z toho, že odstartoval její problémy s anorexií.

Zrovna teď ale prý Markéta Davidová nechce lyže ani malorážku na nějaký čas vidět. Po dlouhé sezoně má tradičně úplně jiné starosti. „Doháním školu a chtěli bychom na dovolenou. Chtěli bychom na Bali, ale každým dnem se to mění. Ale někam do tepla. Na skialpy opravdu nepojedu,“ směje se.