Mezi biatlonistkami ubylo smíchu. 'Snad se Gabi vrátí,' přejí Koukalové soupeřky

Už je to definitivní, zraněná Gabriela Koukalová nebude startovat na olympijských hrách ani v dalších závodech této sezony. Biatlonový svět je prý bez ní trochu jiný než dřív, ale na její absenci si teď všichni musejí zvykat. Fanoušci, trenéři i soupeřky. Ruhpolding/Německo 18:04 13. ledna 2018

„I celé světové pole jí vyřizovalo spoustu pozdravů. Nikdo není rád, když soupeř nemůže startovat ze zdravotních důvodů. Vždycky jste rádi, když se můžete utkat a porazit ho v přímém boji,“ řekl novinářům trenér reprezentace Ondřej Rybář.

Situace okolo Gabriely Koukalové trápí celá situace ještě víc než ostatní soupeřky, ale na nepřející biatlonistku v Ruhpoldingu snad nenarazíte. Zdá se, že není mnoho těch, které by braly zranění české reprezentantky jako ulehčení v cestě za olympijskou medailí.

„Nevím přesně, co se stalo, slyšela jsem, že má nějaké problémy s nohama. Snad se z toho dostane a bude moci znovu závodit. Určitě je z toho strašně zklamaná, ale snad to byla správná volba. Takový je prostě život,“ přeje Gabriele Koukalové Marie Dorinová Habertová.

„Na druhou stranu, jsou jiné věci než jen biatlon, to už jsem si taky moc dobře uvědomila. Snad se z toho nějak dostane a bude zase šťastná,“ dodává francouzská závodnice, která se vracela do Světového poháru po mateřské dovolené.

Podle Norky Tiril Eckhoffové se absence její velké soupeřky projevila i jinak. Jako by na biatlonových střelnicích ubylo trochu pozitivní energie.

„Je to opravdu smutné, protože je to skvělá holka, pořád se směje. Nevím, jak to dělá, ale přijde, mi že má neustále dobrou náladu. Teď to pro ni ale musí být frustrující. Neznám přesný důvod. Zraněná lýtka? To je mi líto. Doufám, že se vrátí,“ vzkazuje Norka.

Návrat. Přesně to má Koukalová v plánu, ujistila o tom fanoušky na svém facebookovém profilu. A tak by se v příští sezoně mohla poměřit i s jednou z nejrychlejších střelkyň v seriálu, Italkou Dorotheou Wiererovou.

„Jsem zklamaná, že Gabi nemůže jet na olympijské hry. Teď je ale mnohem důležitější, aby se na sto procent uzdravila a nenesla si tyhle problémy dál,“ ví Italka. Pak by mohlo být mezi biatlonistkami zase o něco veseleji.