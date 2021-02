Nepředvedli jsme dobré výkony, říká Krčmář o biatlonistech na mistrovství světa. Výjimkou je Davidová

Jestli jste na dálku sledovali biatlonové mistrovství světa v Pokljuce, možná teď sami nevíte, co si vlastně myslet o výkonech českých reprezentantů. V porovnání s minulými sezonami to nebyla žádná velká sláva, vždyť se v žádném z individuálních závodů nedostali do elitní desítky. Tedy, až na jednu krásnou výjimku. Díky zlatu Markéty Davidové snad budou fanoušci vzpomínat na letošní šampionát i celkem rádi. Pokljuka (Slovinsko) 10:42 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlato na krku a ruce nad hlavou. Tak si Markéta Davidová užívala bezprostřední chvíle na stupních vítězů | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Že to vyšlo na první místo, je prostě něco neskutečného a takový krásný bonus navíc,“ řekla po závodě Radiožurnálu.

„Že to vyšlo na první místo, je prostě něco neskutečného a takový krásný bonus navíc," řekla po závodě Radiožurnálu.

Pro Markétu Davidovou bonus navíc, ale pro celý český biatlon má tenhle úspěch zcela zásadní význam, vždyť se teď může před kritiky schovat za ten kus zlata, který snad částečně přebije nezdary dalších závodníků.

Nebo snad ne? „Nemyslím si, že jsem úplně kompetentní osoba, ale na druhou stranu pokud po mně chcete hodnocení, nemám problém to říct. Myslím si, že jsme tady nepředvedli dobré výkony. Ostatní sportovci zůstali za očekáváním. Tyhle věci si musíme říkat na rovinu. Samozřejmě je super, že Makula má zlato, ale je to přesně tak. Je za tím velké ale,“ tentokrát nestřílí na terče, ale do vlastních řad Michal Krčmář.

Sebekriticky přiznává, že navzdory velkému vítězství Davidové prostě šampionát v Pokljuce nebyl nejúspěšnější. A jestliže sám sebe označil za nekompetentní osobu pro hodnocení výkonů celého týmu, prezident Českého biatlonu Jiří Hamza tyto kompetence rozhodně má.

„Myslím si, že se na to musíme dívat objektivně. Máme některé výsledky úžasné, ale máme také velké propadáky, hlavně ve štafetách. Nemá smysl říkat, že zlatá medaile zakryje nějaké teoretické výsledkové výpadky,“ říká Hamza po světovém šampionátu, který přinesl jeden obrovský úspěch, pár světlých chvil i řadu zklamání.