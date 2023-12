Proměnit jedničky v nuly. Krčmář v ‚masáku‘ dojel v elitní desítce, pomohla mu téměř bezchybná střelba

Trvalo to, ale Michal Krčmář se konečně v této sezóně Světového poháru dostal do elitní desítky. V závodě s hromadným startem doběhl osmý, když minul ve švýcarském Lenzerheide jediný terč. Po posledních soutěžních kilometrech tohoto roku ho v cíli zastavil Jan Suchan. Lenzerheide (Švýcarsko) 22:45 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český biatlonista Michal Krčmář během závodu s hromadným startem ve švýcarském Lenzerheide | Zdroj: Český biatlon - Jaroslav Svoboda

Michale, takhle by to šlo?

Takhle by to určitě šlo, je to přesně to, co jsem říkal. Proměnit jedničky v nuly a člověk může být vepředu. Jsem rád, že to nebyly jen řeči do vzduchu a tímhle závodem jsem ukázal, že to tak může být.

Poprvé v sezoně jste se dostal pod dva omyly na střelnici, byl jen jeden jediný. Když jsem se díval na časy, byla to spíše pozvolnější práce s malorážkou. Bylo to záměrné a hlídané, abyste se vyvaroval chyb?

Podvědomě jsem cítil, že když udělám tuhle práci, tak to popadá. Přišlo mi to výhodnější než riskovat, mít dvě trestná kola a skonči patnáctý nebo dvacátý. Jedna rána vleže mě mrzí, sjel mi prst a vypadl jsem z rytmu, to byla škoda. Určitě to byla lepší varianta než více riskovat.

Střelecký kouč Matthew Emmons mi před startem říkal, že vám vyprávěl, abyste si závod užil. Poslechl jste ho?

Ano, v sobotu mi jeden známý psal zprávy, že se tím sportem mám bavit a nic neočekávej, užívej si to. Mattovi jsem to říkal hned ráno v buňce, jsem za to moc rád.

Je to pro vás velké povzbuzení do dalšího průběhu sezony?

Je to spíše uklidnění. Povzbudit nepotřebuji, já jsem nikdy neměl problém s motivací. Opravdu to jde, když se člověk trefuje a je to tam. Z tohoto hlediska to je uklidnění a pohoda.

Když se poohlédneme za předvánočním děním ve Světovém poháru, jak to zhodnotíte?

Musím zapracovat na malých detailech, abych měl více šancí bojovat o top umístění. Poté se to někdy třeba sejde.

Velkým tématem na startu sezony bylo, že se již nesmí používat vosk s fluorem. Panovala obava, že Norové budou s výkony ještě více jinde než ostatní. Máme za sebou třetinu sezony, často se říká, že až po ní se může hodnotit. Co byste k tomu řekl?

Tak jak to mám já, tak si myslím, že to pole vyrovnalo a nejsou tak velké rozdíly. Chtěl bych zmínit náš servisní tým, v Lenzerheide kluci přicházejí první a odchází poslední. Snaží se s tím pracovat a makají na tom. Kolikrát se to nepovede, ale jsou to profesionálové.

Jaké je přání do nového roku Michala Krčmáře?

Přeju všem hlavně zdraví, to je nejdůležitější, to máme jenom jedno. Já vždycky říkám, že zbytek nějak dopadne a přijde. Pokud nemáme zdraví, nemáme nic. A ať si každý užije Vánoce.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - závody s hromadným startem: Muži (15 km): 1. J. T. Bö 35:00,1 (2 tr. okruhy), 2. Dale-Skjevdal -14,6 (1), 3. T. Bö (všichni Nor.) -21,8 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -43,5 (3), 5. Christiansen -49,8 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -51,1 (3), ...8. Krčmář (ČR) -58,2 (1). Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 484, 2. T. Bö 411, 3. Dale-Skjevdal 366, 4. Strömsheim 317, 5. Laegreid (oba Nor.) 301, 6. Nawrath (Něm.) 300, ...21. Krčmář 151, 44. Mareček 25, 51. Štvrtecký 17, 54. Václavík 15, 65. Karlík (všichni ČR) 5.