Mrazivý Östersund čekají závěrečné stíhačky. ‚Už moc necítím pravou ruku,‘ směje se trenér Málek

Biatlonisty a biatlonistky čekají na Světovém poháru závěrečné stíhací závody. Stejně jako ostatní se museli i čeští závodníci v průběhu závodů i tréninku vyrovnat ve švéském Östersundu s velkou zimou a teplotami kolem minus 15 stupňů Celsia. Östersund (Švédsko) 8:20 3. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář během štafety mužů ve švédském Östersundu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Se zimou musí člověk pracovat. Je potřeba, aby člověk nepromrznul a byl pořád v teple. Za ty roky jsem si našel věci, které fungujou a udrží mě v tepelném komfortu. Snažím se to dodržovat, aby mě to neovlivnilo do střelby a jízdy,“ říká k ochraně proti silným mrazům Michal Krčmář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české biatlonisty Michala Krčmáře, Jonáše Marečka a trenéra Michaela Málka před závěrečnou stíhačkou

Při nástřelu před včerejším sprintem se pak s těžkými podmínkami vyrovnával i nejmladší člen české reprezentace Jonáš Mareček.

„Když se střílí čtyři položky, tak na té první je to ještě v pohodě. Když poté člověk sahá na tu studenou zbraň a spoušť, tak s každou další položkou je to horší,“ říká Mareček.

Biatlonista Jonáš Mareček během sprintu ve švédském Östersundu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Tuhá zima prověřuje ve Švédsku nejenom závodníky, ale i členy realizačního týmu. Trenér mužské reprezentace Michael Málek má v průběhu závodu pozici přímo u střelnice, aby ihned analyzoval chybně odstřílené položky.

„Moc necítím pravou ruku. To je ta, kterou ukazuju klukům magnetky, které rovnám do groupingu - to aby viděli, jak stříleli. Když jsem na trati, tak se trochu více navléknu. Když je mi zima, tak se člověk rozjede a snad se zpotí. Na druhou stranu, člověk se i na střelnici musí pohnout, nemůže tu být jak medvěd,“ popisuje situaci z pohledu trenérů Michael Málek, který bude v akci u stíhacího závodu můžů od 16 hodin.

O průběhu závodu uslyšíte v pořadu s Mikrofonem za Sportem. Už o dvě hodiny dříve vyjedou do tratě biatlonistky.