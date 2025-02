Ukázali jsme naši sílu, povedla se nám vyladit forma, hodnotí Krčmář biatlonové mistrovství světa

„23 je mé oblíbené číslo. 23. ledna jsem se narodil, tak to mám rád. Ale v cíli to optimální číslo není. Na mistrovství jsem udržel vysoký standard a to myslím, že málokdo může říct. Také mám jednu medaili. Jsem příjemně překvapený, že se nám povedla vyladit forma,“ usmíval se na konci hromadného závodu Krčmář.

Stříbrný muž ze sprintu ze ZOH 2018 je stálicí biatlonové reprezentace a i letos měl velký podíl na nejlepších českých výsledcích – smíšenou štafetu na mistrovství světa dovezl Krčmář jako finišman na druhém místě. Tím skončilo čtyřleté české čekání na cenný kov z vrcholné akce

V nejpovedenějším individuálním závodě, vytrvalostním na 15 kilometrů, skončil osmý. A to dlouho pomýšlel na lepší umístění.

„Člověk na medaile vždy rád vzpomíná, to stejné na emoce s tím spojené. Ve vytrvalostním závodě to samé, už dlouho se mi nestalo, že bych v tomto závodě jel o medaili. Stříbrná medaile do budoucna pomůže nám všem a snad i celému českému biatlonu,“ těší Krčmáře.

A rád bude vzpomínat také na mužskou štafetu, se kterou v nabité konkurenci finišoval šestý a považuje to za další krok k tomu, aby s ní jednou dosáhl na premiérovou medaili z této disciplíny.

„Tam jsme ukázali naši sílu a momentální rozpoložení v celém mužském týmu. To mě těší úplně nejvíc,“ přiznává Krčmář, který v Lenzerheide zastínil i Vítězslava Horniga, do té doby prožívajícího životní sezonu

Čeští reprezentanti si po návratu z Lenzerheide užijí několik dní v Česku, než vyrazí na březnovou zastávku Světového poháru, kterou bude hostit Nové Město na Moravě.

Stříbrní medailsté ze smíšené štafety Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters