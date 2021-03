Čtyři dny a žádné umístění v nejlepší desítce. Biatlonisté doufají, že druhý Světový pohár jim vyjde

„Jsou chyby, se kterými nevím, co s nimi. Už v podstatě dva měsíce s tím laboruji,“ popsal Radiožurnálu Ondřej Moravec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vydařený byl z českého pohledu uplynulý Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě? To si poslechněte v reportáži Jana Kodeta

„Samozřejmě všechno jde vždycky na můj účet, tyhle trestná kola. Vypadá to hrůzostrašně. Z přemíry chtění jsem evidentně předvedla něco, co vůbec nebyl biatlon,“ vyjadřovala se po štafetových závodech Lucie Charvátová.

Ta ale nakonec v dalších dnech zajela své nejlepší výkony v sezoně, když obsadila 17. a 15. místo. „Občas se stane, že ke konci sezony dochází síly, ale teď si přeji, aby sezona ještě nekončila, protože bych snad ještě mohla ukázat, co ve mně je,“ usmívá se Lucie Charvátová.

Stíhačku v Novém Městě ovládli Bö a Eckhoffová. Čeští biatlonisté na nejlepší desítku nedosáhli Číst článek

Velké závodnické srdce ukázal ve stíhacím závodě Michal Krčmář. Díky bezchybné střelbě se ze startovní 39. pozice posunul na 14. místo. „Samozřejmě čtyři nuly si myslím, že jsou výjimečné pro každého závodníka, když je dá,“ pochvaluje si Michal Krčmář.

Do elitní desítky se ale během čtyř dnů v Novém Městě na Moravě žádný český závodník neprobojoval. „Jsme doma, samozřejmě jsme chtěli v Novém Městě uspět. Sice tady nejsou plné tribuny, ale pro nás je to pořád domácí prostředí a o to hůř vnímáme každý neúspěch. Takže doufám, že si tu reputaci ještě napravíme,“ věří trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář.

Už od čtvrtka totiž čeká biatlonisty ve Vysočina aréně další porce závodů. „Chuť do závodění mám, síly si myslím, že mám taky. Půjdu do toho s čistou hlavou a uvidíme,“ vyhlíží pěkný výsledek při pokračování Světového poháru ve Vysočina aréně český biatlonista Michal Krčmář.