Z benjamínka veteránem. ‚Minulý domácí šampionát byl krásným otevřením kariéry,‘ vzpomíná Krčmář

V Novém Městě na Moravě ve středu začíná biatlonové mistrovství světa. Tohoto svátku se Vysočina Aréna dočkala po jedenácti letech. Z tehdejší reprezentace je v současném českém týmu jenom Michal Krčmář. Nové Město na Moravě 12:52 7. února 2024

„Michal Krčmář, benjamínek týmu a teprve dvaadvacetiletý závodník, dokázal při své premiéře na domácím mistrovství světa nejlépe střílet. Minul jen jediný terč,“ informoval Radiožurnál o tom, když Michal Krčmář jako finišující přivezl mužskou štafetu na posledním domácím šampionátu na šestém místě a v cílové rovince hecoval zaplněné tribuny.

„Bylo to krásné, já mám rád lidi a když za mnou někdo stojí,“ vyprávěl tehdy český biatlonista.

Z benjamínka je teď veterán, Michal Krčmář před dvěma týdny oslavil 33. narozeniny, ale Nové Město z roku 2013 z paměti jen tak nevymaže.

„Přišel jsem z juniorů do dospělých a hned se mi podařilo dominovat na mistrovství světa. Vzpomínám na to strašně rád, bude to ve mně navždy jako krásné otevření kariéry,“ říká Michal Krčmář teď už s úsměvem, ten ho ale před štafetou na minulém mistrovství světa na Vysočině opustil.

„O tom, že budu startovat, jsem se dozvěděl den před závodem. Z toho chtíče jet začal být lehký strach. Jel jsem s Jardou, Ondrou a Bouškem,“ popisuje Krčmář.

Ti mají v občanských průkazech jména Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr a doma už v tu dobu medaile z mistrovství světa měli.

„Dokázali přivézt štafetu strašně vysoko a já měl jít na finiš, kde jsem to mohl pokazit. Musím říct, že tam byly i slzy a velká směsice pocitů,“ dodává stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu.

Teď je Michal Krčmář o poznání klidnější, i když stále prý zdravě nervózní. Právě on bude vůbec prvním českým biatlonistou, který nastoupí na domácím mistrovství světa. Rozjede totiž smíšenou štafetu, ve které budou pokračovat Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová.

„Každý z nás se bude snažit zajet svůj nejlepší závod,“ myslí si Krčmář.

V přímém přenosu ho od 17.20 uslyšíte na Radiožurnálu Sport, biatlonové studio začne už v 16 hodin.

